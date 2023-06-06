Про це 24 Каналу заявив командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. Він зазначив, що моральний стан окупантів на дуже низькому рівні.

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"Через деякий час вони будуть дуже приємно здивовані від того, що відбудеться з їхньою хваленою "другою армією" світу. За допомогою західних партнерів дійсно відбуваються дуже круті речі", – наголосив Оропай.

Різниця між вагнерівцями та регулярною армією Росії

У Бахмуті найманців із ПВК "Вагнера" замінюють підрозділи регулярної російської армії. Позаду вагнерівців на "другій лінії" стоять загороджувальні загони окупантів.

Ти йдеш лише вперед. Повертаєшся – тебе "обнуляють". З регулярними військами ситуація дещо інша. Там є толкові офіцери, але їх досить мало. Там немає таких заградзагонів,

– розповів командир роти батальйону "Свобода".

За словами лейтенанта Нацгвардії, регулярна армія країни-агресорки має більше танків, артилерії та боєкомплектів, ніж найманці Пригожина.

"Якщо порівнювати масованість атак вагнерівців саме живою силою, то це просто виснажує наших захисників. День за днем, ніч за ніччю в нас постійно штурми були", – зауважив Євген Оропай.

Яка ситуація на лінії фронту: дивіться відео

Нині ж – це постійні ворожі мінометні та артилерійські, авіаційні обстріли.

"Артилерія працює майже 24 на 7. Танки виїжджають, там по 4 – 6 танків відпрацьовують наші позиції. Якщо порівнювати, наприклад, вагнерів і регулярні війська, то це нелімітована жива сила проти техніки. Техніка стара, радянського зразка, але яка їздить та стріляє", – додав військовослужбовець.

Що відбувається на Бахмутському напрямку