Про це 24 Каналу заявив командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. Він зазначив, що моральний стан окупантів на дуже низькому рівні.
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"Через деякий час вони будуть дуже приємно здивовані від того, що відбудеться з їхньою хваленою "другою армією" світу. За допомогою західних партнерів дійсно відбуваються дуже круті речі", – наголосив Оропай.
Різниця між вагнерівцями та регулярною армією Росії
У Бахмуті найманців із ПВК "Вагнера" замінюють підрозділи регулярної російської армії. Позаду вагнерівців на "другій лінії" стоять загороджувальні загони окупантів.
Ти йдеш лише вперед. Повертаєшся – тебе "обнуляють". З регулярними військами ситуація дещо інша. Там є толкові офіцери, але їх досить мало. Там немає таких заградзагонів,
– розповів командир роти батальйону "Свобода".
За словами лейтенанта Нацгвардії, регулярна армія країни-агресорки має більше танків, артилерії та боєкомплектів, ніж найманці Пригожина.
"Якщо порівнювати масованість атак вагнерівців саме живою силою, то це просто виснажує наших захисників. День за днем, ніч за ніччю в нас постійно штурми були", – зауважив Євген Оропай.
Яка ситуація на лінії фронту: дивіться відео
Нині ж – це постійні ворожі мінометні та артилерійські, авіаційні обстріли.
"Артилерія працює майже 24 на 7. Танки виїжджають, там по 4 – 6 танків відпрацьовують наші позиції. Якщо порівнювати, наприклад, вагнерів і регулярні війська, то це нелімітована жива сила проти техніки. Техніка стара, радянського зразка, але яка їздить та стріляє", – додав військовослужбовець.
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- Бахмутський напрямок – епіцентр бойових дій. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що 5 червня ЗСУ змогли просунутися вперед на кількох напрямках. Зокрема, Бахмутському. Українська армія зайшла на панівні висоти довкола міста. Це дуже ускладнило окупантам життя й можливість утримувати Бахмут.
- Американський військовий аналітик переконаний, що після так званого "захоплення" Бахмута, росіяни можуть його "втратити". На його думку, окупанти проводять ротацію у місті, аби його "утримати". "Втрата" Бахмута призведе до "політичного краху" російського диктатора.
- Українські захисники у боях за Бахмут знешкодили від 60 до 100 тисяч російських солдатів. Значна частина втрат – загиблі росіяни.