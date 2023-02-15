Ежесуточно до 50 столкновений и 200 обстрелов, – Череватый рассказал, что происходит под Бахмутом

Донецкая и Луганская области находятся под непрерывными атаками российских военных. Наступление войск агрессора на этом участке фронта не прекращалось.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя, начала ли Россия новое масштабное наступление. "Я бы сказал, что оно (наступление – 24 Канал) и не заканчивалося", – отметил Череватый.

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Каждый день Россия теряет до 50 военных под Бахмутом

Он рассказал, что сложная ситуация на Бахмутском, Лиманском и Луганском направлениях. В частности, под Бахмутом ежедневно происходит до 50 боеприкосновений и до 200 обстрелов.

Если взять всю историю этого вторжения, то Донецкая и Луганская области находились под непрерывными атаками, в том числе те участки, за которые мы сейчас отвечаем – Бахмутское, Лиманское, Луганское направление. На Бахмутском направлении, например, уже длительное время происходит 35 – 50 боеприкосновений, а также 120 – 200 обстрелов ежесуточно,

– заявил Череватый.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что в России огромные потери. По его словам, россияне теряют до сотни военных в сутки.

"На каждом из направлений – на Луганском или на Бахмутском – это от нескольких десятков до сотни и более погибших в сутки. На Бахмутском направлении, например, по меньшей мере по 50 человек ежедневно. Эта динамика не меняется", – сказал Череватый.

Потери заставили Россию объявить мобилизацию и привлечь вагнеровцев

Он отметил, что потери вынудили Россию проводить мобилизацию, чтобы обновлять свои силы. Кроме того, Кремль привлекает вагнеровцев.

Череватый заявил, что ЧВК "Вагнера" после потери основной части своих профессиональных наемников "организовала "штрафбат 2.0" периода Второй мировой войны" и начала брать в свои ряды узников.

Это было с единственной целью – держать постоянный градус напряжения и использовать живую силу как фактор поддержки высокой динамики боевых действий,

– добавил он.

Кроме того, Череватый подчеркнул, что россияне месяцами не могут существенно прорвать оборону наших войск на тех или иных участках. Также он обратил внимание на заявление Сергея Шойгу, который докладывал, что так называемая "ЛНР" уже полностью уволена". Но, как говорит Череватый, в Луганской области Силы обороны Украины уже освободили 14 населенных пунктов.

"Однако такой способ боевых действий утомительный, ведь враг сам себя не убьет. Круглосуточно там должны быть наши боеготовые подразделения, с готовой техникой, они должны вести наблюдение за противником. Сейчас агрессор, используя погодные условия, рельеф и рано темнеет", пытается подходить малыми группами и навязывать ближние действия. Это, конечно, утомительно и это сейчас их главная тактика", – резюмировал Череватый.

Могут ли Силы обороны отступить из Бахмута