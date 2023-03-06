Не бои за город: что решит судьбу Бахмута

Российские захватчики окружили Бахмут в Донецкой области с 3 сторон и продолжают наступать. Однако западное направление находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Именно по этому маршруту Украина осуществляет почти все обеспечение города. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Достойно внимания Что бы дальше ни было с Бахмутом, у России уже вряд ли будут силы продолжать наступление дальше, – ISW

Логистика на Бахмутском направлении есть, но очень сложная

Расстояние между крайними позициями врага на севере и юге Бахмута составляет около 5 километров. То есть фактически есть только 5-километровое "окно", через которое завозят почти все – боекомплект, еду и питьевую воду. Кроме того, туда нужно перебрасывать новый личный состав, а также вывозить раненых из города.

Это все осуществляется в пределах этого пятикилометрового широкого "окна". Кроме того, почти при отсутствии больших серьезных дорог,

– заметил Дикий.

По его словам, сейчас логистика сохраняется, но крайне сложная. Она осуществляется через территорию, которая полностью простреливается оккупантами. А также по второстепенным грунтовым дорогам, что замедляет все эти транспортные перевозки.

"Именно это самое слабое место обороны Бахмута. Гарнизон держится абсолютно героически и профессионально", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

Дикий сказал, какие бои решат судьбу Бахмута: смотрите видео

Какие бои станут решающими для Бахмута

Вооруженные Силы разумно держат оборону Бахмута и потери врага в разы превышают наши. Впрочем, это все возможно, пока сохраняется это "окно" на западе города. Оккупанты тоже это понимают, поэтому бросают основные силы на то, чтобы сузить этот логистический маршрут и по возможности окончательно его перебить.

Фактически судьба Бахмута решится не в самом городе. Она решится за городом – там, где идут бои за трассы,

– предположил экс-командир роты батальона "Айдар".

Он отметил, что северная трасса фактически безнадежно перебита. Захватчики закрепились там на господствующих высотах уже долгое время и выбить их оттуда является сложной задачей. Однако шансы еще есть на юге Бахмута. Враг простреливает эту дорогу, но еще не перешел ее. Следовательно, есть возможность оттеснить россиян от южной трассы.

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В таком случае украинский гарнизон может держаться сколько угодно, поскольку будет нормальное транспортное сообщение.

"Если же наоборот – врагу удастся пересечь трассу и закрепиться за ней, например, в районе Часова Яра, тогда логистика станет почти невозможной и в этой ситуации, вероятнее всего, будет целесообразно переходить на другую линию обороны. Фактически в Бахмуте идет бой за каждый дом, но решающими и принципиальными станут бои за дороги", – сказал Дикий.