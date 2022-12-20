Главные события происходят под Бахмутом и Соледаром, – Арестович о ситуации на фронте

Официально Генштаб не сообщает, но россияне распространяют информацию, что ВСУ прошли вперед в районе Бахмута, что в Донецкой области. Силы обороны перешли в наступление и выбили врага из восточных окраин города.

Более того, украинские защитники не просто выбили оккупантов из окрестностей, а еще и отодвинули их на определенное расстояние от города. Об этом во время стрима с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Где самая тяжелая ситуация на фронте

Самое главное происходит под Бахмутом и Соледаром,

– заметил советник руководителя ОП.

Он добавил, что скоро будет уже 4 месяц, как российские захватчики пытаются штурмовать Бахмут. Так, они бросили туда свои лучшие части и ресурсы, но все равно не могут показать результатов.

Арестович сказал, какие части оккупационного войска воюют в районе Бахмута. По его словам, это:

вагнеровцы;

кадровые части российской армии, в том числе десантники и мотострелковый полк;

росгвардия.

"Посмотрим, чем эта эпопея с Бахмутом закончится для российской стороны, но мне кажется, что их ждет большое разочарование во всей этой истории", – подчеркнул советник главы ОП.

Арестович прокомментировал ситуацию на фронте: смотрите видео

Что происходит на других направлениях

В Луганской области на линии от Нижней Дуванки через Сватово до Кременной продолжаются бои. Как и севернее Бахмута до Марьинки Донецкой области.

Запорожский фронт по сравнению с Бахмутом относительно спокойный. Там происходят мелкие тактические действия,

– сообщил советник главы ОП.

На Юге Украины оккупанты продолжают цинично обстреливать Херсон и позиции наших защитников. В то же время украинские бойцы наносят удары врагу и получается у них это гораздо лучше и точнее.

За последние два дня ВСУ с помощью HIMARS нанесли удары по нескольким важным целям врага. В частности, вглубь Луганщины и на левом берегу Херсонщины.

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Враг ежесуточно обстреливает украинские города

Российские захватчики продолжают кошмарить мирные украинские города. Так, ночью 19 декабря враг атаковал Киев иранскими дронами-камикадзе "Shahed 136".

На столицу страна-агрессор запустила 35 шахидов, из них силам противовоздушной обороны удалось сбить 30 беспилотников. Остальные – 5 дронов – упали, но значительные повреждения не нанесли. Хотя в Киеве и возникли проблемы с электроснабжением.

Кроме того, враг продолжает ежедневно обстреливать Никополь, Харьков, Запорожье, Херсон и Николаев.

Практически не было и дня, чтобы эти города не попадали в сводки обстрелов. То же касается Кривого Рога и Киева,

– заметил Арестович.

Добавим, что россияне распространяли в сети информацию как будто бы подбили одну из реактивных артиллерийских систем HIMARS. Впрочем, по словам советника главы ОП, ни одна из поставленных в Украине систем не пострадала.