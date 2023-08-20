Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что когда оттуда сбежали вагнеровцы, их заменили соответствующим "сортом качества" российскими подразделениями. Однако это не значит, что россиян там стало меньше.
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"Там достаточно сил и средств, чтобы противодействовать нашему наступлению", – сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
На Севере от города россияне сосредоточили много своих подразделений. Их расположили в локации Берховка – Прасковьевка – Красная Гора – Благодатное.
В пользу россиян, что там ВСУ не контролируют все господствующие высоты. А именно Берховка, Парасковеевка и Красная Гора – это некая "агломерация" поселков и логистики. Поэтому оккупантам там легче маневрировать.
Обладают достаточно высокой мобильностью в этой локации и нам сложнее продвигаться. С другой стороны, на южном секторе, у нас больше успехов,
– отметил Коваленко.
Ситуация возле Клещеевки
Клещеевка, отметил военно-политический обозреватель, полусерая зона. Сейчас там ВСУ расширяют свои позиции. А возле Курдюмовки – продолжается охват этого населенного пункта.
Тем временем россияне обустроили свою основную линию обороны на трассе 0513. Речь идет о населенных пунктах Николаевка-2, Одрадовка и Опытное.
Оккупанты, имея определенные силы и средства, пытаются контратаковать. В бой в направлении Клещеевки отправляют даже танки Т-90. Враг всеми силами пытается вернуть под свой контроль этот населенный пункт.
"Они понимают, что следующее – это прорезание трассы. Контроль южного входа в Бахмут, а также с Севера – это уже выход на Горловку. Для них это очень важная трасса и они пытаются отбить Клещеевку, чтобы у нас не было возможности выйти на эту трассу", – добавил Александр Коваленко.
В настоящее время Силы обороны занимают оборонительную позицию, пока россияне не обескровят свой потенциал. Когда это будет сделано, ВСУ возобновят свои контратаки.
Какая ситуация на Бахмутском направлении: смотрите видео
Что происходит неподалеку от Бахмута
- Украинская армия продолжает наступать недалеко от города. Сейчас наши бойцы атакуют южнее Бахмута. По данным Генштаба, армейцы закрепляются на достигнутых рубежах.
- На Бахмутском направлении оккупанты пытаются продвинуться вперед. Однако им противостоят мощные украинские подразделения. Как отметил полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, на этом направлении враг сосредоточил "солянку" своих подразделений.
- Вооруженные Силы Украины активно применяют кассетные боеприпасы в направлении Бахмута. Они эффективно ликвидируют россиян.