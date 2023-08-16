Не выдерживает конкуренции: какое оружие используют оккупанты на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении россияне используют в основном старую советскую технику. У врага есть много такого оружия.
Лейтенант батальона Свобода Роман Конон рассказал 24 Каналу, что танки захватчиков не выдерживают конкуренции с новейшими образцами, но все равно несут угрозу.
Читайте также Продвигаться очень сложно, – в Минобороны рассказали, сколько территории освободили возле Бахмута
"Все-таки у них очень много такой техники. Пусть даже расконсервированный танк, которому 70 или 80 лет. Как бы то ни было, это стреляющий танк. Отмечаю, что стреляет не точно, не выдерживает конкуренции с новейшей техникой, но в любом случае несет угрозу", – подчеркнул он.
Такая же ситуация с артиллерийскими установками, которые бьют неточно. Оккупанты даже не пытаются бить точечными ударами, а выжигают квадратные километры.
Кто воюет на Бахмутском направлении
Роман Конон отметил, что есть определенные подразделения россиян, которые умеют воевать, однако их очень мало. В основном на Бахмутское направление бросают мобилизованных оккупантов, которых учат только шагать.
Это в основном частично мобилизованные из глубинки. Их мобилизовали, научили шагать и бросили в этот ад на Бахмутское направление. Есть определенные подразделения оккупантов, которые знают, как воевать, проходили не одну горячую точку. Но это подавляющее меньшинство,
– сказал военный.
Конон о технике врага возле Бахмута: смотрите видео
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки на Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Васюковки и Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на южном фланге Бахмутского направления уже освободили 40 квадратных километров. Там тоже очень сложно продвигаться, потому за этим стоит очень мощная и отважная работа наших защитников на всех уровнях.
- В 3-й отдельной штурмовой бригаде показали, как их бойцы смогли ликвидировать целое подразделение российских военных под Бахмутом. Кроме того, наши защитники также разбили колонну российской техники. Среди ликвидированных окупантов был также и командир армии страны-агрессорки.