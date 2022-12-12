Выживает 10%: какую тактику используют россияне, чтобы взять Бахмут

В течение нескольких недель Бахмут остается самой горячей точкой битвы за Донбасс. Оккупанты терпят там значительные потери и фактически продолжают стоять на месте.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, россияне не способны делать нестандартных шагов, поэтому все, что они могут, – идти в бесконечные атаки с "чмобиками".

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Как происходит наступление россиян на Бахмут

Нарожный отметил, что у россиян есть штурмовые группы, сформированные из ЧВК "Вагнера", в частности из бывших заключенных, о которых никто не будет переживать. Их бросают на штурм – обычно идет группа от 10 до 30 человек, то есть до 1 взвода. У нее есть задача зайти на позиции украинцев и там закрепиться. Из этой группы обычно выживает всего 10%.

После этого им на помощь выходят "чмобики". У них задача просто закрепиться на этих линиях. Выжившие вагнеровцы считаются уже очень опытными – их ставят командирами взводов у "чмобиков",

– заявил военный эксперт.

То есть, по его словам, бывший заключенный, отбывавший срок за серьезное преступление, начинает командовать какой-то группой "чмобиков", будет загонять их умирать на переднюю линию. Это все, что россияне там делают.

Какие проблемы у оккупантов

Он отметил, что у россиян очень мало техники, и война там стала окопной. Это выражение возникло во время Первой мировой войны и употребляется тогда, когда фиксируются очень большие потери, но фронт фактически не двигается. То есть оккупанты под Бахмутом стоят на месте.

Для того чтобы атаковать, наступать – нужен боевой дух, креативное мышление офицеров, нужны нестандартные подходы. А этого всего в российской армии не существует,

– сказал Нарожный.

Он заметил, что зеки и "чмобики" не могут мыслить стратегически, как человек, обучавшийся десятки лет. ВСУ истребили у россиян около 30% офицерского состава. Эта цифра не является критической, но оккупанты уже не могут делать нестандартных шагов. Поэтому все, что они могут, – это идти в лобовую, бесконечную атаку с "утилизацией чмобиков".

Кроме того, по словам военного эксперта, оккупанты испытывают значительную проблему с ресурсами. Ведь "чмобиков" нужно хотя бы чему-то научить, а для этого нужно отвести с фронта офицеров и направить их в учебные центры. К тому же россиянам нужно одеть новых мобилизованных, кормить их, подвозить боеприпасы. Все это они не успевают делать.

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