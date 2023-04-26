Бои за Бахмут: разведка Британии назвала ключевое событие на прошлой неделе

Уже больше восьми месяцев украинские воины героически обороняют Бахмут от российского агрессора. Ситуация остается сложной, однако отступать из города-крепости Украина не собирается.

В разведке Великобритании рассказали о ключевом событии на Бахмутском направлении на прошлой неделе. Об этом пишет 24 канал.

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Разведка Великобритании о ситуации в Бахмуте

Британская разведка сообщила, что в западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые бои на короткой дистанции.

Ключевым событием за последнюю неделю стали бои в окрестностях города, особенно возле села Хромово, поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом поставки 0506,

– отметили в Минобороны Великобритании

Также предположили, что другие варианты украинских поставок в Бахмут, вероятно, осложнены из-за грязи на грунтовых трассах. "Учитывая, что город подвергается атаке уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов значительно более глубокой оборонной зоны, которая включает город Часов Яр на западе", – заявили в британской разведке.

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