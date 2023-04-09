Где россияне накапливают свои основные усилия: Жданов рассказал, что происходит в Бахмуте

Уже долгое время самые ожесточенные бои продолжаются вблизи Бахмута и в самом городе. Только за последние сутки на Бахмутском направлении защитники Украины отразили более 20 атак со стороны российских оккупационных войск.

Также противник безуспешно пытается проводить наступательные операции в районе Богдановки и Ивановского. Однако ВСУ отразили все попытки наступления врага, российские войска понесли потери и откатились на исходные позиции. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Оккупанты давят с трех сторон

Жестокие бои противостояния идут и в центре Бахмута, где оккупационные войска сосредотачивают и накапливают основные усилия. Там они подтягивают резервы максимально близко к передовой, и именно из центра Бахмута основные силы врага начинают распространяться и выходить на боевые порядки.

Пока оккупанты продолжают давить на украинских военных с трех сторон. При этом, по словам Олега Жданова, бои в Бахмуте идут преимущественно за:

следственный изолятор,

железнодорожный вокзал,

стадион "Авангард".

Также он предположил, что бои приближаются к железной дороге и железнодорожному вокзалу. Вероятно, именно там ВСУ будут стабилизировать линию фронта.

Предполагается, что, возможно, Вооруженные силы Украины будут стабилизировать линию фронта по железной дороге. То есть железная дорожная ветка может стать такой своеобразной линией фронта,

– сказал Олег Жданов.



Бои в Бахмуте / Карта DeepStateMAP

Дорога на Константиновку больше не является артерией снабжения

В Бахмуте, откуда начинается дорога на Константиновку, продвижения врага нет. Однако эту трассу как основную артерию снабжения в город ВСУ практически не используют. Все потому, что дорога простреливается оккупационными войсками, стоящими вдоль нее. Особенно их артиллерией.

Наши войска прижались к трассе и пытаются держать оборону, сдерживать противника и попытки продвинуться, перерезать эту трассу и попытаться замкнуть кольцо вокруг Бахмута. Это им не удается, мы здесь ситуацию контролируем, стабилизировали и надежно удерживаем оборону. То есть здесь продвижения противника нет,

– подчеркнул Олег Жданов.

Следовательно, трасса на Константиновку стала более своеобразной линией фронта. Взамен есть много других дорог для поставки ВСУ.