Рубеж обороны ВСУ до сих пор удерживают, – полковник ВСУ о ситуации возле Соледара и Бахмута

Сейчас основная задача россиян на Донбассе – это выход в сторону Славянска и Краматорска. Таким образом, они смогли бы дальше продвигаться на границы Донецкой области.

В этом захватчикам мешает Бахмут, в который они "уперлись" и не могут продвинуться. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Соледар был отвлекающим маневром

Российские оккупанты пытаются обойти несокрушимую крепость Бахмут. Сейчас становится понятным основное направление движения россиян и это не Соледар. Так, город, скорее был отвлекающим маневром, чем главной целью российских оккупантов.

Так, последние несколько дней захватчики работают южнее Бахмута. А именно – под Клещиевкой в сторону Часова Яра.

Россияне пытаются перерезать дорогу из Константиновки на Бахмут, выйдя сразу на Часов Яр или на ту же Константиновку. Основной удар они наносят здесь,

– сообщил военный эксперт.

По его словам, наше командование разгадало этот манёвр и оставило здесь резервы, которые выполнили свою роль и остановили продвижение врага. Дорога из Константиновки на Бахмут одна из основных, поэтому наши войска и удерживают здесь россиян.

Свитан рассказал о ситуации в районе Соледара и Бахмута: смотрите видео

ВСУ удерживают рубеж обороны

Свитан рассказал, что основной рубеж обороны Вооруженных Сил в регионе расположен на высотах левого берега реки Бахмутка.

Этот край Соледара до сих пор удерживают украинские войска, но дело не в Соледаре – удерживается сам рубеж обороны и не только здесь, а вдоль всей реки Бахмутка,

– заявил полковник запаса ВСУ.

Следовательно, этот фронт стабилизировался. Россияне "уперлись" в рубеж обороны ВСУ вдоль реки Бахмутка и остановлены как с Севера, так и с Юга. Сейчас Бахмуту не грозит окружение оккупационным войском.

Ситуация на других фронтах: коротко