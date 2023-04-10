Тела окупантов лежат в несколько слоев, – лейтенант из "Волков Да Винчи" о боях за Бахмут

Бахмут – эпицентр самых ожесточенных боев в Донецкой области. Российские захватчики не оставляют попыток захватить город, а затем бросают своих воинов, как пушечное мясо в бой, а тела павших просто не забирают с поля боя.

Они без преувеличения лежат в несколько слоев. Об этом рассказал лейтенант ВСУ Александр Ябченко – один из защитников батальона "Волки Да Винчи" 67-й отдельной механизированной бригады в интервью Radio NV.

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По его словам, бои в Бахмуте интенсивные, но по сравнению с предыдущим периодом, с начала апреля интенсивность несколько уменьшилась – "такая была разве что прошлым летом".

"Телами устилают нашу землю": оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут

Защитник рассказал, что оккупанты стянули в город все, что могли и атакуют со ствольной артиллерии, танками, противотанковыми гранатометами. Бои на этом участке продолжаются фактически непрерывно – оккупанты пытаются выбить ВСУ с позиций.

Уже месяц, у них это выходит так себе, мягко говоря. Если откровенно и буквально, они просто устилают своими телами нашу землю. Есть места, где их трупы лежат в нескольких слоях. Это без преувеличения,

– сказал Ябченко.

Военный добавил, что в одном месте, из-за которого захватчики чаще всего пытаются штурмовать украинские позиции в Бахмуте, они буквально лезут поверх тел своих товарищей. Отмечая безумные потери, захватчики все равно идут в штурмы.

Враг, несмотря на потери, продолжает штурмы

"Мы их уничтожаем, а они лезут. То есть эти так называемые "мясные" волны – это правда, это происходит, и я это вижу", – добавил боец.

Александр Ябченко также отметил, что наши потери несопоставимы с теми, которые несет враг. По его словам, линия фронта на Бахмутском направлении не убавляется и защитники продолжают держать оборону.

Что происходит в Бахмуте: главное

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. По его словам, бои носят жесткий характер с обеих сторон.

Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.