Вони, без перебільшення, лежать у кілька шарів. Про це розповів лейтенант ЗСУ Олександр Ябчанка – один із захисників батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади в інтерв'ю Radio NV.

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За його словами, бої в Бахмуті інтенсивні, але у порівнянні з попереднім періодом, з початку квітня інтенсивність дещо зменшилась – "така була хіба що минулого літа".

"Тілами устилають нашу землю": окупанти не полишають спроб захопити Бахмут

Захисник розповів, що окупанти стягнули до міста усе, що могли та атакують зі ствольної артилерії, танками, протитанковими гранатометами. Бої на цій ділянці тривають фактично безперервно – окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій.

Уже місяць, у них це виходить так собі, м'яко кажучи. Якщо відверто і буквально, вони просто устилають своїми тілами нашу землю. Є місця, де їхні трупи лежать у декілька шарів. Це без перебільшення,

– сказав Ябчанка.

Військовий додав, що в одному місці, через яке загарбники найчастіше намагаються штурмувати українські позиції в Бахмуті, вони буквально лізуть поверх тіл своїх товаришів. Зазначаючи шалених втрат, загарбники все одно йдуть у штурми.

Ворог попри втрати продовжує штурми

"Ми їх знищуємо, а вони лізуть. Тобто ці так звані "м'ясні" хвилі – це правда, це відбувається, і я це бачу", – додав боєць.

Олександр Ябчанка також зазначив, що наші втрати неспівставні з тими, яких зазнає ворог. За його словами, лінія фронту на Бахмутському напрямку не зменшується й захисники продовжують тримати оборону.

Що відбувається у Бахмуті: головне

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. За його словами, бої мають жорсткий характер з обох боків.

Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.

Зверніть увагу! В Бахмуті йдуть вуличні бої – наразі найгарячіша точка України. Ситуація доволі складна, але контрольована. ЗСУ намагаються вибити ворога з тих позицій, які він зайняв.

