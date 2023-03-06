Украинские военные не ушли из Бахмута: в ВСУ показали кадры адской борьбы
Источник:93 бригада Холодный Яр
Враг пытается оцепить Бахмут. Однако наши воины делают все возможное, чтобы удержать город-крепость.
Украинские военные не ушли из Бахмута. Город до сих пор находится под контролем ВСУ.
Важно Что бы дальше ни было с Бахмутом, у России уже вряд ли будут силы продолжать наступление дальше, – ISW
ВСУ ведут адские бои с врагом
Бесстрашные танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению окупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.
Внимание, нецензурная лексика! Как наши защитники обороняют город: смотрите видео 18+
На кадрах видно, что от города не осталось живого места: все дома уничтожены и сожжены. Наши защитники ежедневно прилагают титанические усилия, чтобы дать отпор оккупантам.
К счастью, их старания не обходятся даром: воины показали кадры с дрона, где среди украинских лесов и полей лежат убитые захватчики.
Что происходит в городе
По словам обороняющего город украинского пограничника, российские оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны. По словам военного, россияне с самого утра обстреливают Бахмут. Оккупанты в основном осуществляют атаки из минометов и артиллерии.
"Пытаются продавить наши фланги, но Госпогранслужба совместно со своими побратимами стоит несокрушимо на своих позициях. Мы делаем все, чтобы враг не зашел в город", – сказал боец.
Защитник Бахмута рассказывает о ситуации в городе: смотрите видео
Что может решить судьбу Бахмута: комментарий военного
- Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что российские захватчики оцепили Бахмут в Донецкой области с 3 сторон и продолжают наступать. Однако западное направление находится под контролем Вооруженных сил Украины.
- По его словам, сейчас логистика сохраняется, но является крайне сложной. Она осуществляется через территорию, которая полностью простреливается оккупантами. А также второстепенными грунтовыми дорогами, что замедляет все эти транспортные перевозки.
- Расстояние между крайними позициями врага на севере и юге Бахмута составляет около 5 километров. То есть фактически есть только 5-километровое "окно", через которое завозят почти все – боекомплект, еду и питьевую воду.
- Вооруженные Силы разумно держат оборону Бахмута и потери врага в разы превышают наши. Фактически судьба Бахмута решится не в самом городе. Она решится за городом – там, где идут бои за трассы.
- Он отметил, что северная трасса фактически безнадежно перебита. Захватчики закрепились там на господствующих высотах уже длительное время и выбить их оттуда является сложной задачей. Однако шансы еще есть на юге Бахмута. Враг простреливает этот путь, но еще не перешел его. Поэтому, есть возможность оттеснить россиян от южной трассы.