Украинские военные не ушли из Бахмута: в ВСУ показали кадры адской борьбы

6 марта 2023, 13:20
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93 бригада Холодный Яр

Враг пытается оцепить Бахмут. Однако наши воины делают все возможное, чтобы удержать город-крепость.

Украинские военные не ушли из Бахмута. Город до сих пор находится под контролем ВСУ.

Важно Что бы дальше ни было с Бахмутом, у России уже вряд ли будут силы продолжать наступление дальше, – ISW

ВСУ ведут адские бои с врагом

Бесстрашные танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению окупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.

Внимание, нецензурная лексика! Как наши защитники обороняют город: смотрите видео 18+

На кадрах видно, что от города не осталось живого места: все дома уничтожены и сожжены. Наши защитники ежедневно прилагают титанические усилия, чтобы дать отпор оккупантам.

К счастью, их старания не обходятся даром: воины показали кадры с дрона, где среди украинских лесов и полей лежат убитые захватчики.

Что происходит в городе

По словам обороняющего город украинского пограничника, российские оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны. По словам военного, россияне с самого утра обстреливают Бахмут. Оккупанты в основном осуществляют атаки из минометов и артиллерии.

"Пытаются продавить наши фланги, но Госпогранслужба совместно со своими побратимами стоит несокрушимо на своих позициях. Мы делаем все, чтобы враг не зашел в город", – сказал боец.

Защитник Бахмута рассказывает о ситуации в городе: смотрите видео

 

Что может решить судьбу Бахмута: комментарий военного

  • Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что российские захватчики оцепили Бахмут в Донецкой области с 3 сторон и продолжают наступать. Однако западное направление находится под контролем Вооруженных сил Украины.
  • По его словам, сейчас логистика сохраняется, но является крайне сложной. Она осуществляется через территорию, которая полностью простреливается оккупантами. А также второстепенными грунтовыми дорогами, что замедляет все эти транспортные перевозки.
  • Расстояние между крайними позициями врага на севере и юге Бахмута составляет около 5 километров. То есть фактически есть только 5-километровое "окно", через которое завозят почти все – боекомплект, еду и питьевую воду.
  • Вооруженные Силы разумно держат оборону Бахмута и потери врага в разы превышают наши. Фактически судьба Бахмута решится не в самом городе. Она решится за городом – там, где идут бои за трассы.
  • Он отметил, что северная трасса фактически безнадежно перебита. Захватчики закрепились там на господствующих высотах уже длительное время и выбить их оттуда является сложной задачей. Однако шансы еще есть на юге Бахмута. Враг простреливает этот путь, но еще не перешел его. Поэтому, есть возможность оттеснить россиян от южной трассы.
Автор: Анна Романюк