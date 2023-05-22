Бахмут глобально повлиял на другие вражеские плацдармы, – военный обозреватель об истощении россиян

Битва за Бахмут в Донецкой области истощила российские силы не только в самом городе, а во всей зоне боевых действий. Поскольку основную часть всего материально-технического обеспечения направляют на бахмутское направление, другие подразделения окупантов страдают недоукомплектацией.

Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко. По его словам, Бахмут создал глобальный эффект на другие вражеские плацдармы. Это подтверждает позицию ГУР о том, что перекидывание российских сил на этот участок фронта свидетельствует о провале их наступательных операций.

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"Фактически во всей зоне боевых действий российские подразделения были недоукомплектованы, потому что основную часть всего материально-технического обеспечения отправляли в Бахмут", – объяснил Коваленко.

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Об истощении российской армии также свидетельствует слабость ее флангов. Захватчики не могут отражать контратакующие действия украинских военных.

Россиянам негде спрятаться в Бахмуте

По мнению Коваленко, пока у россиян работает вся логистика, говорить о ловушке в Бахмуте рано.

Мы можем говорить о ловушке исключительно в смысле огневого поражения. Россияне зашли в город, который лежит в низине, а ВСУ возвращают контроль именно над господствующими высотами,

– заметил военный обозреватель.

Украинские защитники могут эффективно наносить удары по позициям российских оккупантов в Бахмуте, где фактически невозможно спрятаться. Россияне полностью разрушили город – там не осталось ни одного уцелевшего здания.

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