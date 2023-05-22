Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Бахмут створив глобальний ефект на інші ворожі плацдарми. Це підтверджує позицію ГУР про те, що перекидання російських сил на цю ділянку фронту засвідчує провал їхніх наступальних операцій.

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"Фактично в усій зоні бойових дій російські підрозділи були недоукомплектовані, тому що основну частину всього матеріально-технічного забезпечення скеровували в напрямку Бахмута", – пояснив Коваленко.

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Про виснаження російської армії також свідчить слабкість її флангів. Загарбники не можуть відбивати контратакувальні дії українських військових.

Росіянам нема де сховатись у Бахмуті

На думку Коваленка, доки в росіян працює вся логістика, говорити про пастку в Бахмуті зарано.

Ми можемо говорити про пастку виключно в сенсі вогневого ураження. Росіяни зайшли в місто, яке лежить у низині, а ЗСУ повертають контроль саме над панівними висотами,

– зауважив військовий оглядач.

Українські захисники можуть ефективно завдавати ударів по позиціях російських окупантів у Бахмуті, де фактично неможливо сховатися. Росіяни повністю зруйнували місто – там не залишилось жодної вцілілої будівлі.

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