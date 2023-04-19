Россияне круглосуточно давят у Бахмута, – воин ВСУ о шокирующей тактике противника

В Бахмутском направлении ситуация остается очень сложной. Враг пытается штурмовать украинские позиции по-прежнему, а на некоторых участках с большей силой.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон. Он отметил, что россияне бьют не метко, но имеют "очень много старого советского металлолома, который до сих пор стреляет".

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Военный рассказал, что в Бахмуте враг применяет все возможное оружие, уничтожает город до руин, сейчас его почти не осталось. 100% тамошних домов повреждены, некоторые разрушены до основания.

Враг применяет свою старую так называемую Жуковскую тактику – бьет артиллерией и живой силой.

Сначала идет первый эшелон, это не подлежащие эвакуации, обмотанные тремя белыми повязками. Высекают, где находятся огневые позиции ВСУ и начинается массированный артиллерийский удар,

– рассказал боец.

Оккупанты давят почти круглосуточно

Оккупанты буквально уничтожают квартал за кварталом и населенные пункты рядом с городом.

Конон рассказал, как батальон "Свобода" наблюдал, что в места, куда прилетал снаряд и образовывалась воронка, сразу вскакивали все, кто шел в первой линии, потому что шли они без оружия, а с лопатами и начинали окапываться.

Штурмы в городе не прекращаются, они только растут. Россияне сейчас штурмуют небольшими группами, до 15 человек. Они уничтожаются сразу после обнаружения. Однако враг сейчас работает почти круглосуточно. До этого активизация наблюдалась в сумерках утром и вечером, но сейчас оккупанты пытаются совать сильно и постоянно.

Была такая ситуация, когда мы находились на позициях, россияне начинали стирать всю линию столкновения на Бахмутском направлении. Это от 5 до 7 км, на которых сразу начался штурм. Кровавый бой был. Оккупант понес там огромные потери, был отбит, но, к сожалению, цена этому есть. Наши ребята, тоже погибшие в бою – это титаны, защищавшие страну и город Бахмут. Мы однозначно за них отомстим,

– резюмировал Конон.

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