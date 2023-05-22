Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, Бахмут уже не составляет для наших войск ни стратегической, ни оперативной проблемы.

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Россиянам негде спрятаться в Бахмуте

Свитан отметил, что Бахмут, как амфитеатр, находится в окружении высоток. Сейчас ВСУ начинают движение на оперативное оцепление города.

Сам Бахмут разделен рекой Бахмутка так, что примерно две трети города расположены западнее реки, а все остальное – восточнее от нее, преимущественно там частный сектор и промзона.

Эта река "отрезает" высоты, которыми город окружен с севера и юга. И наши воины сейчас начинают двигаться по ним к реке Бахмутке. Когда выйдут на нее по высотам – Бахмут окажется в полуокружении.

Будет такая подкова вокруг Бахмута. Он будет оцеплен нашими войсками, которые будут стоять на высотах. А оттуда, как в тире, будем расстреливать российские части,

– сказал Свитан.

Поскольку Бахмут разрушен, то спрятаться врагам там некуда. Так что оккупанты не выйдут из города. В режиме полуподковы наши войска будут их уничтожать.

Военная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Бахмут – полигон для уничтожения россиян

Свитан заявил, что из Бахмута сейчас будут бежать наемники Пригожина. Они уже несколько дней малыми группами выходят на Горловку, где организовали небольшой лагерь. И когда вагнеровцев там станет больше, то, вероятно, HIMARS ударят по ним.

То, что сейчас будет в Бахмуте, – это такой полигон для уничтожения россиян,

– объяснил полковник запаса.

Поэтому Бахмут уже не представляет для наших войск ни стратегической, ни оперативной проблемы. ВСУ там улучшают оборонную позицию, поскольку по Донбассу нам выгодно именно обороняться.

Ситуация возле Бахмута / Скриншот Deep State

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины контролируют часть Бахмута. В частности, некоторые инфраструктурные и промышленные объекты, а также частный сектор. В то же время российские оккупанты осуществляют зачистку захваченных территорий в городе.

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