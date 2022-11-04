Доштурмовались: оккупанты столкнулись с серьезными "неожиданностями" на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении, судя по всему, противник столкнулся с "обстоятельствами", которые им были ранее "не предусмотрены".

Оккупанты уперлись в стену

Севернее города (Соледар – Бахмутское) "ударная тактическая группа" (в основном из подразделений "мобилизационного резерва" 2-го армейского корпуса, усиленных несколькими "штурмовыми, чистыми конкретными" взводами Пригожина), достигнув гипсового карьера и завода "Кнауф" ", была вынуждена остановиться и даже местами отойти.

Не упустите Хорошее оружие, но не стреляет: какой "сюрприз" Германия устроила Украине

Между тем на восточной окраине самого Бахмута (направление Покровское – улица Патриса Лумумбы) противник так и не смог продвинуться дальше перекрестка дорог М-03 – Н-32. Хотя, говорят, что до Бахмутской городской свалки и улицы Максименко они доползали и даже кое-где залезли в частный сектор в юго-восточной части города.

Здесь преимущественно действуют подразделения частной военной компании "Вагнер" (причем как "расходный материал" из осужденных, так и "элитные профи" за зарплату). Они усилены на отдельных участках танками и другой бронетехникой из состава ТБН "Дизель" 1-го армейского корпуса и солянкой (где-то до 1,5 – 2 "батальона") из состава 2-й МСБр 2-го армейского корпуса и 31-й ОДШБр Вооруженных сил РФ (иногда для "наращивания усилий" сюда же подгоняют очередную партию "мобиков" из состава "батальона МР" 2-го армейского корпуса).

Не так случилось, как думалось

А вот к югу от Бахмута как раз и случились те "сюрпризы". Насколько я понимаю, замысел российского командования, которое руководит и координирует действиями своих войск на этом участке, заключался в том, чтобы пробиться к рубежу Клещеевка – Андреевка, а затем прорваться к Ивановскому и таким образом очень "плотно" блокировать Бахмут с юга, сделав его оборону очень сложной.

Одновременно с этим предполагался прорыв через Иванград и Опытное в город с юга. Совершенно недаром оно стянуло на эти направления и участки все наиболее боеспособные свои подразделения, включая подразделения частных военных компаний "Лига", "Редут", несколько рот из состава "сводной" БТГр 336-й ОБР МП, усиленных для "массы" остатками двух батальонов мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса

О главном У Шойгу решили кинуть Пригожина на "фарш" под Бахмутом

Однако произошло все не так, как предполагалось. На рубеж Клещиевка – Андреевка противник так и не пробился (не говоря уже об Ивановском). Более того, серией контратак ВСУ он был вообще отброшен к дороге Т-0513 в сторону Зайцево на участке между Опытным и Одрадиевкой, что существенно усложнило ему действия "на основном направлении" – на Опытное – Иванград.

К теме – украинский снайпер рассказал о боях за Бахмут: смотрите видео

Теперь вся эта "ударная тактическая группа противника", рвущаяся с юга на Бахмут, вынуждена разворачивать свой левый фланг и пытаться "купировать" вполне вероятный прорыв ВСУ себе в тыл. Ну, что, доштурмовались…