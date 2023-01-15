Россия потеряла более 200 военных, – в ВСУ рассказали о последних сутах боев за Бахмут

Российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении. Оккупанты несут серьезные потери – только за одни сутки Силы обороны Украины обезвредили более 200 захватчиков.

О ситуации на Бахмутском направлении в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что в Соледаре продолжаются интенсивные бои.

К теме Хотели атаковать позиции: защитники сбили 5 российских дронов "Ланцет"

ВСУ ликвидировали 119 оккупантов

По словам Череватого, потери России на Бахмутском направлении крайне велики, и они продолжают наступать на позиции Сил обороны буквально по телам ранее убитых россиян.

Врагу приходится концентрировать значительные усилия, много личного состава – и это его главный ресурс. В первую очередь, это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны и продвигаться дальше. Это экстенсивный способ ведения боевых действий, ведущий к большим потерям врага,

– сказал он.

Череватый отметил, что самый горячий участок фронта – это Бахмут, Соледар, Клещиевка, Бахмутовка, Спорное и другие населенные пункты. Сообщается, что за сутки Силы обороны ликвидировали 119 оккупантов, а еще 108 захватчиков получили ранения.

"234 удара были там нанесены врагом за сутки, произошло 32 боевых столкновения, враг потерял 119 человек убитыми и 108 ранеными только на этом направлении. В частности, сам Соледар враг обстрелял 70 раз различными артиллерийскими системами", – резюмировал спикер.

Силы обороны уничтожают ЧВК "Вагнера"