Россия потеряла более 200 военных, – в ВСУ рассказали о последних сутах боев за Бахмут
Российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении. Оккупанты несут серьезные потери – только за одни сутки Силы обороны Украины обезвредили более 200 захватчиков.
О ситуации на Бахмутском направлении в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что в Соледаре продолжаются интенсивные бои.
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ВСУ ликвидировали 119 оккупантов
По словам Череватого, потери России на Бахмутском направлении крайне велики, и они продолжают наступать на позиции Сил обороны буквально по телам ранее убитых россиян.
Врагу приходится концентрировать значительные усилия, много личного состава – и это его главный ресурс. В первую очередь, это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны и продвигаться дальше. Это экстенсивный способ ведения боевых действий, ведущий к большим потерям врага,
– сказал он.
Череватый отметил, что самый горячий участок фронта – это Бахмут, Соледар, Клещиевка, Бахмутовка, Спорное и другие населенные пункты. Сообщается, что за сутки Силы обороны ликвидировали 119 оккупантов, а еще 108 захватчиков получили ранения.
"234 удара были там нанесены врагом за сутки, произошло 32 боевых столкновения, враг потерял 119 человек убитыми и 108 ранеными только на этом направлении. В частности, сам Соледар враг обстрелял 70 раз различными артиллерийскими системами", – резюмировал спикер.
Силы обороны уничтожают ЧВК "Вагнера"
- По данным Financial Times, во время боев на участке Соледар – Бахмут ЧВК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими. Еще 10 тысяч вагнеровцев получили ранения.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк также 15 января сообщил, что ВСУ обезвредили 29 543 вагнеровцев.
- По состоянию на утро 15 января, как сообщает Генштаб ВСУ, потери России уже составляют 115 290 военных. Только за последние сутки количество захватчиков сократилось на 630 человек.
- Наибольшие потери Россия терпит на Бахмутском направлении, где идут ожесточенные бои. В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки наши воины отбили атаку оккупантов в районе Соледара и Бахмута.