Последний населенный пункт на Луганщине: почему россияне пытаются захватить Белогоровку

Оккупанты, несмотря на потери в технике и живой силе, не оставляют попыток штурмовать Белогоровку. Сейчас село на Луганщине находится под постоянными вражескими обстрелами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Максим Антонов – начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. Он добавил, что оккупанты штурмуют Белогоровку по 2 причинам, передает 24 Канал.

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Почему россияне пытаются захватить Белогоровку

Несколько дней назад оккупанты пытались проводить штурмовые действия пехотой возле Белогоровки, но без привлечения боевой техники. Украинские защитники успешно отбили штурм, а противнику пришлось отступать.

После неудачного штурма российская армия прибегла к регулярным артиллерийским обстрелам, сбросов с БпЛА и поражения FPV-дронами. Враг уже давно пытается захватить село на Луганщине, и бросает для этого всю возможную живую силу.

Как пояснил Антонов, что Белогоровка имеет важное стратегическое значение. Так, если оккупантам удастся захватить Белогоровку, то им будут доступны возможности к захвату населенного пункта Северск. Но также оккупанты активно штурмуют Белогоровку, потому что это последний населенный пункт на Луганщине, который находится под контролем ВСУ.

Это последний пункт, который остался в Луганской области. Это очень сильно влияет на активность со стороны врага,

– подчеркнул военный.

Справка. Белогоровка – поселок в Северодонецком районе Луганской области. С начала полномасштабного вторжения за населенный пункт продолжаются ожесточенные бои. Оккупантам удавалось захватить Белогоровку в 2022 году, однако в сентябре того же года ВСУ отбили населенный пункт.