В ВСУ и в украинских спецслужбах отмечают, что к очередной "скрепной" дате – 9 мая Владимир Путин дал приказ оккупационной армии продвинуться западнее Бахмута и зайти в Часов Яр.

Почему это так важно для врага объяснил 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Также он назвал вероятные последствия таких жестоких атак для России.

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Почему именно к 9 мая

Яковенко объяснил, что привязки к определенным датам в России остались еще с Советского Союза. Тогда изо всех сил пытались к каждому такому событию приурочить определенные "подарки родине". На этот раз в качестве "подарка" Кремль выбрал Часов Яр.

Вероятность того, что до 9 мая россияне смогут взять Часов Яр – очень небольшая, поэтому это повод для того, чтобы спешить,

– добавил оппозиционер.

Такая поспешность в реальности будет означать, что для этой цели россияне положат несколько тысяч жизней в украинский чернозем.

Когда к памятным датам россияне готовили новые здания или сооружения, обычно спешка приводила к нехватке, в этом случае приведет к уничтожению огромного количества россиян.

Россияне давят на Часов Яр: что известно