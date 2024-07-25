Есть ли угроза окружения Часова Яра: что говорят в Силах обороны

Военные ВСУ не фиксируют угрозу окружения города Часов Яр в Донецкой области. Оккупационные войска на этом направлении пытаются продвигаться на флангах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников, информирует 24 Канал.

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Есть ли угроза окружения Часова Яра

Нет, на сегодня угрозы окружения не существует, ее нет. Если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые были сначала и которые продолжает воплощать в жизнь,

– сказал офицер.

По его словам, оккупанты вражеской армии пытаются продвинуться на флангах в направлении города. Захватчики избегают прямого штурма города, поскольку это может привести к большим потерям.

Так, защитники фиксируют, что оккупанты проводят атаки небольшими группами, до 8 человек, после интенсивной артиллерийской подготовки. Кроме этого, российское войско использует дроны со сбросами. При этом противник не применяет бронированную технику.

Ситуация контролируемая Силами обороны Украины, потому что штурмы нам удается отбивать,

– резюмировал Калашников.