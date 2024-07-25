Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков, інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіян це бісить: на яких напрямках вони наразі досягають успіхів

Чи є загроза оточення Часового Яру

Ні, на сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя,

– сказав офіцер.

За його словами, окупанти ворожої армії намагаються просунутися на флангах у напрямку міста. Загарбники уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат.

Так, захисники фіксують, що окупанти проводять атаки невеликими групами до 8 осіб після інтенсивної артилерійської підготовки. Крім цього, російське військо використовує дрони зі скидами. При цьому противик не застосовує броньовану техніку.

Ситуація контрольована Силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати,

– резюмував він.