Как ВСУ выбили россиян из микрорайона "Канал" в Часовом Яру: анализ фронта от Свитана

Украинские защитники успешно держат оборону в районе Часового Яра, в частности, вытеснили врага из микрорайона "Канал". Его удается удерживать с помощью определенных артиллерийских механизмов.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что подобное в микрорайоне "Канал" происходит на протяжении последних нескольких месяцев.

Кстати Город, который нужно строить заново: в сети показали, как выглядит Часов Яр сегодня

Как выбили врага из микрорайона "Канал" в Часовом Яру

Свитан отметил, что заход россиян в микрорайон "Канал" напрямую зависит от поставок боеприпасов нашим защитникам.

Он удерживается с помощью определенных артиллерийских механизмов – так называемой "огневой завесы",

– сказал полковник запаса.

По его словам, как только российские оккупанты забегают в микрорайон "Канал", заходит партия боеприпасов – и мы сразу их оттуда выбиваем. И так продолжается последние несколько месяцев.

Почему россияне рвутся в Торецк

Полковник запаса отметил, что сейчас у нас большая проблема с Торецком Донецкой области, поскольку захватчики продвинулись в районе Шумов и Дружбы. За последние сутки они пытаются двигаться с юга на Торецк, то есть со стороны Нью-Йорка.

От Нью-Йорка движение довольно опасное на Торецк,

– заявил Свитан.

Он считает, что движение на Нью-Йорк и с юга на Торецк свидетельствует о стратегической задаче россиян – выйти дальше на Константиновку, подрезав наш Часовоярский гарнизон.

По его словам, оккупанты давно не решались на эту задачу, ведь Торецк – это господствующая высота. Сам же населенный пункт является хорошим укрепрайоном: если вывести оттуда гражданских – россиянам будет очень трудно его взять.