Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що подібне у мікрорайоні "Канал" відбувається впродовж останніх декількох місяців.

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Як вибили ворога з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру

Світан зазначив, що заходження росіян у мікрорайон "Канал" безпосередньо залежить від постачання боєприпасів нашим захисникам.

Він утримується за допомогою певних артилерійських механізмів – так званої "вогневої завіси",

– сказав полковник запасу.

За його словами, щойно російські окупанти забігають у мікрорайон "Канал", заходить партія боєприпасів – і ми відразу їх звідти вибиваємо. І це триває останні декілька місяців.

Чому росіяни рвуться до Торецька

Полковник запасу зауважив, що нині у нас велика проблема з Торецьком Донцької області, оскільки загарбники просунулися в районі Шумів та Дружби. За останню добу вони намагаються рухатися з півдня на Торецьк, тобто з боку Нью-Йорка.

Від Нью-Йорка рух доволі небезпечний на Торецьк,

– заявив Світан.

Він вважає, що рух на Нью-Йорк та з півдня на Торецьк свідчить про стратегічне завдання росіян – вийти далі на Костянтинівку, підрізавши наш Часовоярський гарнізон.

За його словами, окупанти давно не наважувалися на це завдання, адже Торецьк – це панівна висота. Сам же населений пункт є гарним укріпрайоном: якщо вивести звідти цивільних – росіянам буде дуже важко його взяти.