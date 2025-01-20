Хлеб на ДАПе, окружение и легендарный флаг: оборона Донецкого аэропорта глазами "киборга"

242 суток, с 26 мая 2014 года до 23 января 2015, наши военные, добровольцы и волонтеры сверхчеловеческими силами защищали объект, который по логике удержать было почти невозможно. "Киборги" выстояли – не выдержал бетон", – эта фраза уже стала исторической.

Сегодня, 20 января, в День чествования защитников ДАП вспоминаем начало тех событий вместе с их непосредственным участником, офицером Сил специальных операций с псевдонимом "Кроль", который в 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго прошел путь от солдата до майора, имеет боевые награды. На территории Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева, будучи прапорщиком, служил пять месяцев с апреля 2014, находился среди тех, кто принял первый бой за аэропорт.

О легендарном бое за Донецкий аэропорт и воспоминаниях "Кроля" читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание У нас уже есть сотни тысяч "киборгов", – интервью с "Капелланом" – участником обороны ДАПа

Ни одного погибшего Героя: как началась битва за ДАП

26 мая. Бойцы трех батальонов 3-го полка спецназначения уже на протяжении нескольких недель несли службу по 20-километровому периметру аэропорта. Впрочем, из всех административных зданий подразделение контролировало только Старый терминал.

Дело в том, что руководство ДАП выступало против того, чтобы спецназовцы зашли в помещения Нового терминала, мол, присутствие там людей с оружием заставит нервничать пассажиров, в частности иностранцев. На тот момент аэропорт работал в штатном режиме, ежедневно отправлял и принимал рейсы. Военных успокаивали: на объекте справятся своими силами, ведь в здании действовали сотрудники таможни, пограничники, милиция, служба внутренней безопасности. Уверяли, никаких дополнительных патрулей привлекать не надо, контролировать ситуацию есть кому...

Впоследствии запись видеокамер показала, как при участии предателя из СБУ где-то около трех часов ночи в служебных коридорах Нового терминала появились вооруженные до зубов боевики. Это здание было выше старого, на это и был расчет: осуществлять огневой контроль с верхних этажей было удобно.

Главари вооруженных формирований, в частности бывший глава донецкой "Альфы" Александр Ходаковский, через рацию вышли на связь с украинскими командирами и выдвинули ультиматум: покинуть аэропорт. Незваные гости были уверены, что сопротивление им никто не окажет: к сожалению, до того подобные сценарии шантажа и психологического давления, когда украинские подразделения не рисковали открывать огонь на поражение, уже имели место в Донецкой области. С кировоградскими спецназовцами такой фокус не прошел.

Далее о первом бое в аэропорту и обороне Донецкого аэропорта рассказывает боец ССО под псевдонимом "Кроль":



"Кроль" – боец ССО и участник обороны ДАПа / Фото 3-го центра ССО

Где-то в половине третьего один из работников аэропорта подошел с предложением купить нам в шопе сигарет и минералки. Это была последняя наша закупка в терминале. А через несколько минут и началась вся "движуха". Пока один из наших командиров затягивал время в переговорах с боевиками, другой был на постоянном контакте со штабом. Нам нужна была пауза, чтобы дождаться подкрепления. Пособирать "Уралом" по аэродрому своих ребят из всех постов – с "пожарки", метеостанции, выездов на Пески и Спартак, холмов вокруг – удалось чуть позже, когда уже начался бой и суета. Сосредоточили весь личный состав по периметру возле ангара. Места для обороны там были удобные.

Переговоры продолжались до утра, тем временем несколько пассажирских самолетов удалось эвакуировать. А до того доходило даже до абсурда. Представьте, к нам подошел парень из персонала ДАП с фразой: "Диспетчер с башни запрашивает разрешение на посадку". И речь, между прочим, шла о рейсовом борте! "Пусть еще покружит кругами", – помню реплику наших офицеров. В итоге никто из гражданских самолетов уже после того не приземлялся, всех отправляли на смежные аэродромы".

В 7:00 ДАП объявил о временной остановке обслуживания рейсов, а впоследствии Государственная авиационная служба Украины выдала сообщение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации, по которым полеты в Донецк были запрещены.

Тем временем боевики обустроили свои позиции на этажах Нового терминала, развернули на крыше расчеты ПЗРК и АГС. Параллельно украинские военные вывели на взлетную полосу две зенитные установки из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. За несколько часов появился и ожидаемый десант на Ми-8 и Ми-24 – бойцы 8-го полка спецназначения, 140-го центра сил специальных операций и разведывательного взвода 95-й аэромобильной бригады спрыгивали с "вертушек" прямо на ходу.

Оборона ДАП, по сути, началась с выстрелов снайпера 3-го полка Вовы, который в течение нескольких секунд ликвидировал двух боевиков с переносным зенитным ракетным комплексом.

Командир группы снайперов "Турист", который тщательно следил за событиями на крыше и заметил намерения бандитов атаковать с ПЗРК наши вертолеты, а также СУ-25, которые выходили на боевой курс, дал приказ стрелять. Вова отработал отлично: щелчок – один упал, тут же другой побежал к его аппарату, щелчок – и он выбыл. Это очень придало уверенности. Ну а дальше началась настоящая красота и мне выпало видеть ее собственными глазами, поскольку я был один из немногих, кто умел стрелять из АГС-17 и занял с ним соответствующую позицию.

Донецкий аэропорт / Фото 3-го центра ССО

Две наши "сушки" устроили настоящую карусель. Кстати, за штурвалом одной из птичек был знакомый пилот, очень четкий и педантичный, все всегда рассчитывал до секунды, как-то приходилось с ним пересекаться во время парашютных задач.

"Сушки" заходили на Новый терминал от солнца, чтобы боевикам слепило глаза, делали залп НУРСами и, огибая аэропорт, шли по траектории на новый круг. Причем работали в унисон: когда одна атакует, другая как раз разворачивается.

Очень кстати было участие в бою двух зенитных установок ЗУ-23-2, которые работали под руководством Евгения Подолянчука и периодически меняли позицию, усложняя свою уязвимость. Эх, и хорошо ребята тогда им насыпали... К сожалению, Евгений Петрович погиб в аэропорту в сентябре того же года.

Под вечер на фоне наших активных действий противник начал готовиться к отступлению. Оно и не удивительно – в Новом терминале несущих конструкций не было, здание было, по сути, стеклянным, как аквариум, против авиации и ЗУ-23-2 из него воевать непросто. В свою очередь, и нам ресурса хватало: десант подкинул оружия и патронов, каждый из бойцов имел по четыре магазина и по 5 – 6 пачек по карманам.

Ну а знаменитая история об отходе боевиков из Нового терминала на свою базу через Путиловский мост всем известна. Враг настолько был деморализован в тот день, что включил режим самоуничтожения.

Боевики, ожидая якобы прорыва "Правого сектора" из аэропорта, устроили вдоль дороги засаду и в упор расстреляли из автоматического оружия "КамАЗы" со своими же ранеными и убитыми. В одной машине не выжил никто, в другой, где водитель не справился с управлением, количество 200-х и 300-х значительно увеличилось. Видеокадры из донецких моргов промелькнули тогда даже на сепаратистских телеканалах. При этом стоит отметить: 26 мая 2014 года во время первого боя в донецком аэропорту не погиб ни один украинский военный. Были четверо раненых: два легких и два средней тяжести, которых эвакуировали в тот же день.

Терять своих Героев, к сожалению, мы начали позже...

Из дневника киборга: воспоминания "Кроля"

"В ночь с 28-го на 29 мая в Донецкий аэропорт под аккомпанемент сильного ливня четырьмя "Илами" прибыли три батальона 72-й механизированной бригады с техникой, а основные силы 3-го полка перебросили в Днепр.

Перед тем мы провели проверку – зачистку всех лесополос вокруг, чтобы самолеты смогли сесть без всяких сюрпризов, а наша группа из 12 спецназовцев, среди которых – два офицера, обеспечивала огневое прикрытие на наиболее опасных участках вероятных атак противника, после чего осталась для поддержки коллег."

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"Продуктов в холодильниках кафе терминала и Duty Free надолго хватило, а вот с хлебом были проблемы. Очень соскучились по нему ребята...

С электричеством проблем в аэропорту не было, один из двух генераторов был такой мощности, что держал весь ДАП до середины августа. В один из дней я взял муку, дрожжи и на двух больших жаровнях испек хлеб – мама научила в свое время. Невероятные запахи стояли по всему терминалу! Разнес тогда, помню, и по постам, и раненым передал".

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"Во время первого боя в аэропорту на взлетной полосе все время простоял салатово-красный Boeing 777 компании Windrose, через несколько дней пришел пилот и перегнал его в Днепр. А вот другому борту, кажется, футбольной команды, повезло меньше – сгорел на стоянке между терминалом и "пожаркой".

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"Полтора месяца, когда мы находились в окружении, грузы нам доставляли только по воздуху. И в тот день "Турист" сказал нам: "Ребята, ждем птичку. Пакуем – и вперед". И поэтому, когда сепары сообщили о сбивании украинского транспортного борта, мы сразу подумали о нашем. Правда стала известна чуть позже. Сбитым самолетом оказался пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс МН-17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур".

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"Вспоминается первый гуманитарный конвой, прибывший в Донецк. Потому что до него на наши позиции в ДАП прилетало по 5 – 10 мин в день, а с его появлением – под сотню. Причем враг работал не только из 82 миллиметров, но и 120. Последний калибр спокойно пробивал крышу. А вообще обстрелы терминалов были регулярными – ежедневно с 10-ти до 16-ти. Как по расписанию..."



Донецкий аэропорт во время боев / Фото 3-го центра ССО

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"Прибыла в аэропорт наша первая механизированная колонна из 14 машин: 4 танка, БПМ, грузовики, экскаватор. Встречаю ее на холме возле метеостанции с АГС-17 для прикрытия. А уже стемнело. Территорию мы запаковали минными ограждениями с МОН-50, для того чтобы гости вдруг не нагрянули, создали своеобразные коридоры.

И вот в один из таких на меня движется главный танк, в темноте меня с фонариком не видит, едет, останавливаться не собирается. Рядом – мины, беда может быть. Навел свет себе на лицо, поднял руку и показал направление поворота, водитель в последний момент меня заметил, гусеница засвистела чуть ли не перед носом".

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