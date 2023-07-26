30 воинов ГУР против 300 россиян: в разведке раскрыли неизвестные детали боев за аэропорт "Антонова"

Первые часы боев за аэропорт "Антонова" в Гостомеле были самыми важными. Если бы враг его захватил, то смог бы высадить большое количество десанта и военной техники всего в 25 километрах от Киева.

Бои за аэродром в Гостомеле начались 24 февраля 2022 года и продолжались до 31 марта. В разведке заявили, что оккупанты с высокой вероятностью могли захватить Киев, если бы под их контролем оказался аэропорт.

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Как 30 воинов разведки дали бой 300 московским десантникам

Воин разведки и участник боев за аэропорт "Антонов" рассказал о неизвестных фактах ожесточенного противостояния. Он пояснил, что у украинской разведки были определенные факты того, что россияне могут высадиться в Гостомельском аэропорту, поэтому этот объект определили как "стратегически важный". После этого туда направили 30 бойцов ГУР МО, чтобы не допустить захвата столицы.

Гостомельский аэропорт не был коммерческим. Он был ближе к ним (врагу – 24 Канал). Лучше всего высаживаться там, чтобы идти на Киев. Там уже можно разворачиваться и идти на несколько направлений и одновременно с разных сторон в Киев. Где-то кто-то мог прорваться в столицу,

– объяснил разведчик.

В разведке точно не знали все детали плана нападения россиян, однако приблизительные действия врага начали отрабатывать. Боец рассказал, что с 20 февраля воины устраивали засады, пункты наблюдения и отрабатывали возможные бои с противником.

24 февраля враг начал полномасштабное наступление. Воин разведки подчеркнул, что на Гостомель летело 2 самолета и около 35 – 38 вертолетов. После этого было принято решение, что в боях будут участвовать только подготовленные бойцы, поскольку защиты и оружия всем не хватало. К тому же представители разведки уже были на аэродроме и отрабатывали определенные сценарии.

Противостоять 300 московским десантникам отправились около 30 воинов украинской разведки. Как признался боец, из оружия у них были только автоматы Калашникова, несколько гранатометов, 1 БТР и гранаты.

У нас не было ничего такого, что бы существенно предоставило нам преимущество,

– рассказал воин.

Неизвестные детали боев за Гостомельский аэропорт: смотрите видео

Воин подчеркнул, что защита аэропорта была одной из ключевых задач. Ведь за это время из Гостомеля должны были вывести срочников Нацгвардии, находившихся в воинской части, обустроить оборону города и дать время другим подразделениям.