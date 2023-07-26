Бої за летовище у Гостомелі розпочалися 24 лютого 2022 року й тривали до 31 березня. У розвідці заявили, що окупанти з високою ймовірністю могли захопити Київ, якби під їхнім контролем опинився аеропорт.

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Як 30 воїнів розвідки дали бій 300 московським десантникам

Воїн розвідки та учасник боїв за аеропорт "Антонов" розповів про невідомі факти запеклого протистояння. Він пояснив, що українська розвідка мала певні факти, що росіяни можуть висадитися в Гостомельському аеропорту, тому цей об'єкт визначили як "стратегічно важливий". Після цього туди направили 30 бійців ГУР МО, аби не допустити захоплення столиці.

Гостомельський аеропорт не був комерційним. Він був ближчий до них (ворога – 24 Канал). Краще за все висаджуватися там, щоб йти на Київ. Там вже можна розгортатися та йти на декілька напрямків і одночасно з різних сторін на Київ. Десь хтось міг прорватися до столиці,

– пояснив розвідник.

У розвідці достеменно не знали всі деталі плану нападу росіян, проте приблизні дії ворога почали відпрацьовувати. Боєць розповів, що приблизно з 20 лютого воїни влаштовували засідки, пункти спостереження й відпрацьовували можливі бої з противником.

24 лютого ворог почав повномасштабний наступ. Воїн розвідки наголосив, що на Гостомель летіло 2 літаки та близько 35 – 38 гвинтокрилів. Після цього було ухвалено рішення, що у боях будуть брати участь лише підготовлені бійці, оскільки захисту та зброї на всіх не вистачало. До того ж, представники розвідки вже були на летовищі та відпрацьовували певні сценарії.

Протистояти 300 московським десантникам відправилися близько 30 воїнів української розвідки. Як зізнався боєць, зі зброї у них були лише автомати Калашнікова, кілька гранатометів, 1 БТР та гранати.

У нас не було нічого такого, що б суттєво надало нам перевагу,

– розповів воїн.

Невідомі деталі боїв за Гостомельський аеропорт: дивіться відео

Воїн наголосив, що захист аеропорту був одним із ключових завдань. Адже за цей час із Гостомеля мали вивести строковиків Нацгвардії, які перебували у військовій частині, облаштувати оборону міста й дати час іншим підрозділам.