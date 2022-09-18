Все пошли ко дну, – Хлань о попытках россиян возобновить переправы в Херсонской области

Украинские защитники уничтожают инфраструктуру врага на временно оккупированной Херсонщине. Однако захватчики постоянно пытаются восстановить разрушенные ВСУ переправы.

Пока российские оккупационные войска сосредоточили на этом все свои усилия. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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ВСУ уничтожили баржу оккупантов с техникой

Так, враг пытается возводить понтонные переправы, а Вооруженные Силы Украины эффективно их уничтожают. Несколько таких переправ оккупантов было уничтожено возле Новой Каховки. Захватчики начали применять баржи для того, чтобы перемещать оружие и военную технику с левого берега Херсонщины на правый.

Вчера была уничтожена одна из таких барж. На ней были и техника, и россияне – все пошли ко дну,

– сообщил депутат Херсонского облсовета.

Хлань рассказал, что оккупанты не оставляют попыток восстановить мосты. Так, в районе дамбы Каховской ГЭС захватчики начали обустраивать и засыпать шлюз. Впрочем, украинская артиллерия сработала точно и разрушила планы россиян.

"Оккупанты постоянно упорно продолжают перебрасывать оружие и личный состав, а наши Вооруженные Силы абсолютно последовательно уничтожают и ломают все их планы", – отметил военнослужащий ВСУ.

Хлань рассказал о попытках россиян возобновить переправы: смотрите видео

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