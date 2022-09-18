Все пошли ко дну, – Хлань о попытках россиян возобновить переправы в Херсонской области
Украинские защитники уничтожают инфраструктуру врага на временно оккупированной Херсонщине. Однако захватчики постоянно пытаются восстановить разрушенные ВСУ переправы.
Пока российские оккупационные войска сосредоточили на этом все свои усилия. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.
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ВСУ уничтожили баржу оккупантов с техникой
Так, враг пытается возводить понтонные переправы, а Вооруженные Силы Украины эффективно их уничтожают. Несколько таких переправ оккупантов было уничтожено возле Новой Каховки. Захватчики начали применять баржи для того, чтобы перемещать оружие и военную технику с левого берега Херсонщины на правый.
Вчера была уничтожена одна из таких барж. На ней были и техника, и россияне – все пошли ко дну,
– сообщил депутат Херсонского облсовета.
Хлань рассказал, что оккупанты не оставляют попыток восстановить мосты. Так, в районе дамбы Каховской ГЭС захватчики начали обустраивать и засыпать шлюз. Впрочем, украинская артиллерия сработала точно и разрушила планы россиян.
"Оккупанты постоянно упорно продолжают перебрасывать оружие и личный состав, а наши Вооруженные Силы абсолютно последовательно уничтожают и ломают все их планы", – отметил военнослужащий ВСУ.
Хлань рассказал о попытках россиян возобновить переправы: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: коротко
- Вооруженные Силы Украины уже освободили четыре общины на Херсонщине. Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой. Соответствующую информацию рассказал председатель Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко.
- 15 сентября оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские защитники ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста.
- Оккупационные войска из-за страха контрнаступления ВСУ создают укрепление не только на правом берегу Херсонщины, а уже начали и на левом. Это значит, что оккупанты все еще готовятся к обороне и имеют для этого определенный ресурс.
- Россияне на временно оккупированных территориях никак не могут разделить сферу влияния, поэтому между ними возникают конфликты. Так, 17 сентября в Херсоне произошел бунт, который устроили вагнеровцы. А кадыровцы принялись их унимать.