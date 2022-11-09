ВСУ разбили штабные колонны врага, а россияне взрывают мосты: что происходит возле Снигиревки

8 ноября в результате давления и продвижения ВСУ в Снигиревке Николаевской области сформировались штабные колонны россиян. Впрочем, наши артиллеристы разгромили их южнее города.

Результатом артиллерийской работы наших воинов стало уменьшение войска оккупантов более чем на 100 бойцов. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Разрушая мосты оккупанты делают хуже себе

Соответствующая "неприятность" вызвала панику в российском руководстве и среди захватчиков, еще пытающихся обороняться в Снигиревке. Кроме того, оккупанты начали взрывать мосты без предварительного отвода оттуда войск. Речь идет о следующих мостах:

Мост через канал Ингулец южнее Снигиревки . В результате подрыва этого моста россияне, которые там обороняются, остались в окружении;

. В результате подрыва этого моста россияне, которые там обороняются, остались в окружении; Дарьевский мост через Ингулец, которым россияне практически не пользовались из-за его значительных повреждений нашей артиллерией. Однако существенно то, что рядом с ним была понтонная переправа, которую россияне переместили на Днепр.

через Ингулец, которым россияне практически не пользовались из-за его значительных повреждений нашей артиллерией. Однако существенно то, что рядом с ним была понтонная переправа, которую россияне переместили на Днепр. Мост через Балку Каменку в районе села Новокаиры. Это сделает невозможным коммуникацию с гарнизоном оккупантов в селе Милово.

После того, как россияне утром продолжили "жест доброй воли" относительно мостов, не осталось никакой возможности переправиться от Снигиревки в устье Ингульца,

– подчеркнул Молчанов.

Так, у россиян с начала этих суток отсутствует возможность управлять своими оперативными резервами и перебрасывать их на те направления, которые в этом нуждаются. Кроме того, оборона оккупантов также стала бесперспективной.

Молчанов рассказал, что происходит в районе Снигиревки: смотрите видео

Как на фронт повлияет потеря Снигиревки

По словам Молчанова, потеря захватчиками Снигиревки приведет к дальнейшей потере фронта в районе Калиновское – Евгеньевка – Васильевка. Так, не имея там естественных рубежей и сел, за которые можно было бы "зацепиться", россияне будут вынуждены отступить к линии Лиманец - Высокое с выходом на существующую линию фронта.

ВСУ смогут занять эту "голую степь" и бить их в тыл той группировки, которая уже на правом берегу Ингульца южнее Снигиревки,

– заметил херсонский активист.

Какие переправы еще функционируют

Впрочем, когда россияне соберутся бежать из Херсона, то им придется делать это пешком, поскольку мостов, по которым мог бы двигаться транспорт осталось немного. В настоящее время функционируют следующие переправы:

плотина Каховской ГЭС, которая до сих пор функционирует, но по ней постоянно ведется огонь;

баржевая переправа у Каховского моста, на которой также встречается "хлопок", но пешком ее еще можно перейти;

баржевая переправа от Голой Пристани до набережной Херсона.

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Россия делает невозможным бегство своих военных

Военное командование страны-агрессора никогда не считалось с жизнями своих военных, поэтому взрывает мосты без предварительного отвода войск. Вероятно, в Кремле решили оставить оккупантов на произвол судьбы, чтобы они не имели возможности бежать и сдерживали ВСУ.

Кроме того, Россия отводит на левый берег те уцелевшие плавсредства. И таким образом дополнительно делает невозможным отступление своих военных.

Самовольный побег становится просто невозможным, можно только сдаться или погибнуть,

– отметил Молчанов.

По его мнению, крах обороны россиян и окончательный уход на левый берег Днепра – это несколько дней. Если же они попытаются сопротивляться, то это лишь приведет к потерям с их стороны.