За ночь подготовили позиции, – командующий ТРО рассказал, как удалось помешать захвату Киева

Территориальная оборона сыграла одну из главных ролей в обороне Киева. Основные бои разворачивались на подступах к украинской столице. В результате успешных действий сил обороны россиянам так и не удалось зайти в Киев.

Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны генерал-майор Анатолий Баргилевич. Как он рассказал, командующий обороной Киева поручил ему проверить готовность на одном из направлений.

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Как враг не перешел реку Ирпень и не вошел в Киев

По словам Баргилевича, его отправили в район Гостомельского моста. Прибыв на место, он там и остался на время.

Пришлось оперативно организовывать оборонные позиции на этом участке. Нам активно помогали местные жители. Фактически мы за ночь подготовили позиции и были готовы к бою,

– рассказал командующий ТрО.

Он добавил, что на усиление также прибыло одно из подразделений бригады Киева.

"Они держали определенные позиции, и противник не перешел реку Ирпень и не вошел в нашу столицу", – подчеркнул военный.

По его мнению, силы ТРО сделали весомый вклад в оборону Киева. Особенно это было ощутимо во время первых боев.

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