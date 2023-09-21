Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне используют каждые сутки по 10 – 15 тысяч снарядов, однако производят только 5 – 7 тысяч.
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Если враг не получит дополнительные снаряды, то может выйти на работу "с колес". Поскольку при наступлении в разы увеличивается применение артиллерии, то у захватчиков может быть достаточно серьезная проблема. В настоящее время россияне используют меньше боеприпасов. Скорее всего, они их накапливают.
Они сейчас пытаются экономить. В ближайшее время будут готовы наступать в районе Купянска и Купянска-Узлового,
– сказал Свитан.
Об этом свидетельствует развертывание сил противника. Оккупантам важно выйти в последний населенный пункт, ведь там есть железнодорожная станция. Когда поселок был оккупирован, через него был основной поток военных грузов россиян. В основном захватчики передвигаются по железной дороге, ведь сухопутными путями им делать это сложно.
"Это одна из основных их задач – Купянск и Купянск-Узловой", – подчеркнул военный эксперт.
Что могут делать россияне на Купянском направлении: смотрите видео
ВСУ готовы к обороне
Там находится достаточное количество сил украинской армии. В целом Вооруженные Силы Украины подготовились к обороне. В частности, там достаточно заминированных полей.
"Мы тоже 9 месяцев выполняли определенные задачи в этом районе по обороне. Все опасные направления заминированы, есть контроль артиллерии и, конечно, сделаны фортификационные сооружения, которые остановят российское движение с этой стороны, по крайней мере", – добавил полковник ВСУ в запасе.
Ситуация на Купянском направлении: главное
- Каждый день враг имеет колоссальные потери на войне против Украины. Только в течение 19 сентября на Купянском направлении ВСУ ликвидировали 58 россиян. Также украинская армия уничтожила 3 БМП, 2 гаубицы, 6 минометов разных калибров и ряд техники россиян, которой они передвигались и обеспечивали логистику.
- Оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч военных. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, в этом числе также тыловые подразделения и подразделения обеспечения россиян.
- Эти подразделения новосформированные и вряд ли имеют хорошее слаживание. В то же время, украинская армия проводит все мероприятия, чтобы противник не смог пройти линию столкновения.
- Враг обстрелял 19 сентября город Купянск. Там россияне ударили гибридной ракетой типа "Гром-Е1". В результате погибли 8 человек. 2 из них – волонтеры.