Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що росіяни використовують кожну добу по 10 – 15 тисяч снарядів, але виробляють лише 5 – 7 тисяч.

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Якщо ворог не отримає додаткові снаряди, то може вийти на роботу "з коліс". Оскільки при наступі в рази збільшується застосування артилерії, то у загарбників може бути доволі серйозна проблема. Нині ж росіяни використовують менше боєприпасів. Найімовірніше, вони їх накопичують.

Вони зараз намагаються економити. Найближчим часом будуть готові наступати в районі Куп'янська та Куп'янська-Вузлового,

– сказав Світан.

Про це свідчить розгортання сил ворога. Окупантам важливо вийти до останнього населеного пункту, адже там є залізнична станція. Коли селище було окуповане, через нього був основний потік військових вантажів росіян. В основному загарбники пересуваються залізницею, адже сухопутними шляхами їм робити це складно.

"Це одне з основних їхніх завдання – Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий", – наголосив військовий експерт.

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ЗСУ готові до оборони

Там перебуває достатня кількість сил української армії. Загалом Збройні Сили України підготувалися до оборони. Зокрема, там є достатня кількість замінованих полів.

"Ми теж 9 місяців виконували певні завдання в цьому районі щодо оборони. Усі небезпечні напрямки заміновані, є контроль артилерії й, звісно, зроблені фортифікаційні споруди, які зупинять російський рух з цього боку, принаймні", – додав полковник ЗСУ в запасі.

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