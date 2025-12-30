"Контролируют разве что подвал вокруг себя": Силы обороны высмеяли заявления россиян о Купянске
- Российские пропагандисты пытались показать контроль над Купянском, публикуя видео, где солдаты покидают город.
- Украинские военные высмеяли эти заявления, отметив, что россияне контролируют только подвалы вокруг себя.
Украинские военные обратили внимание на очередную попытку российской пропаганды выдать очевидные поражения за победу. Минобороны России опубликовало видео, которое якобы подтверждает контроль российских войск над городом Купянск. Однако на кадрах видно, что часть солдат фактически покидает город.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка объединенных сил.
Как украинские военные отреагировали на заявления россиян?
Накануне пропагандистский телеграмм-канал "Звезда" выложил сразу несколько видео, которые должны были показать "полный контроль" над Купянском. Пропагандистские паблики активно растиражировали материалы, однако на одном из роликов заметно, что российские военные движутся в сторону выхода из города.
Правый берег, север Купянска... бойцы движутся в сторону выхода из города. И это используют как доказательство контроля,
– возмутился один из комментаторов.
Группировка объединенных сил также заметила активную пропагандистскую кампанию врага и высмеяла попытки россиян выдать желаемое за действительное.
Должны отметить, что российские военные в городе контролируют разве что подвалы вокруг себя, зато наступать могут сразу в любую сторону – как и любой, кто находится в окружении,
– написали украинские военные и показали шуточную картинку.
Украинские военные отреагировали на фейки россиян о Купянске / УОС
Что известно об обороне Купянска?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска будут продолжать активные действия возле Купянска. Они сосредоточены на уничтожении противника на подступах к городу, чтобы окончательно ликвидировать его боевой потенциал в этом районе.
Украинская армия уже освободила большую часть Купянска, не дав российским войскам удержать ключевые позиции. Российские пропагандисты вынуждены были признать провал обороны, что подчеркивает реальные потери врага и эффективность украинских сил.