"Контролируют разве что подвал вокруг себя": Силы обороны высмеяли заявления россиян о Купянске

Украинские военные обратили внимание на очередную попытку российской пропаганды выдать очевидные поражения за победу. Минобороны России опубликовало видео, которое якобы подтверждает контроль российских войск над городом Купянск. Однако на кадрах видно, что часть солдат фактически покидает город.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка объединенных сил.

Смотрите также ВСУ атаковали российский объект в Донецком аэропорту: поражен пункт подготовки "Шахедов"

Как украинские военные отреагировали на заявления россиян?

Накануне пропагандистский телеграмм-канал "Звезда" выложил сразу несколько видео, которые должны были показать "полный контроль" над Купянском. Пропагандистские паблики активно растиражировали материалы, однако на одном из роликов заметно, что российские военные движутся в сторону выхода из города.

Правый берег, север Купянска... бойцы движутся в сторону выхода из города. И это используют как доказательство контроля,

– возмутился один из комментаторов.

Группировка объединенных сил также заметила активную пропагандистскую кампанию врага и высмеяла попытки россиян выдать желаемое за действительное.

Должны отметить, что российские военные в городе контролируют разве что подвалы вокруг себя, зато наступать могут сразу в любую сторону – как и любой, кто находится в окружении,

– написали украинские военные и показали шуточную картинку.



Украинские военные отреагировали на фейки россиян о Купянске / УОС

Что известно об обороне Купянска?