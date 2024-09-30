Попали в свою же ловушку: в Forbes раскрыли детали масштабного провала россиян на Курщине

Российские войска, вероятно, из международной бригады "Пятнашка", попытались контратаковать украинские силы вблизи села Плехово. Однако они оказались в ловушке, которую сами же и устроили.

Об этом сообщили в Forbes. Колонна российских военных застряла в противотанковых ловушках.

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Что известно о неудаче россиян в Курской области

Российские оккупанты совершили неудачную атаку в конце прошлой недели, нацеленную на Плехово. Этот населенный пункт был освобожден ВСУ во время Курской операции.

Журналисты отметили, что в окрестностях этого населенного пункта расположены два ключевых оборонительных сооружения, построенные россиянами: противотанковые ловушки и комплекс пехотных траншей.

Российская колонна застряла в противотанковых ловушках – траншеи и линии бетонных заграждений, которые россияне построили перед украинским заходом в Курскую область в начале августа,

– говорится в сообщении.

Кроме того, украинский журналист Юрий Бутусов сообщил в социальных сетях, что в районе села Плехово операторы дронов 129-й бригады Территориальной обороны "предоставили урок российским оккупантам и их технике, уничтожив десятки бронемашин и ликвидировав личный состав противника".

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Напомним, что в Курской области дезертировали 15 российских военных, отказавшись идти в очередной штурм, что свидетельствует о деморализации армии врага.