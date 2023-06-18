"Хлопок" свое дело делает: Гайдай рассказал, что ситуация в Луганской области сейчас в пользу ВСУ

Ситуация в Луганской области абсолютно стабильная, но тяжелая. Все потому, что оккупанты не прекращают обстрелы. Впрочем, их стало меньше по сравнению с прошлыми месяцами.

Об этом 24 Каналу заявил экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что россияне обстреливают позиции ВСУ по всем направлениям – Сватовскому, Кременскому и Белогоровскому.

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"Хлопок", который происходит на складах оккупантов, свое дело делает. И реально перебивает где-то постоянные логистические нормальные сообщения по подвозу боекомплекта. Но все равно не мало у них снарядов", – сказал Гайдай.

Кроме обстрелов, россияне пытаются и штурмовать позиции украинской армии. Среди оккупантов преимущественно "работают" зеки из подразделений "Шторм Z" – заключенные, которые пошли не в ЧВК "Вагнер", а в российское минобороны.

Также есть российские подразделения "Барс". Заметили в Луганской области и подразделения кадыровцев "Ахмат". Впрочем, прямых боестолкновений у ВСУ с ними пока не было.

Возможно, ждут где-нибудь подкрепления. Но все равно это не помогает российским оккупационным войскам. Сейчас ситуация по всем трем направлениям гораздо более стабильна. Эта стабильность в пользу Сил обороны Украины,

– подчеркнул экс-глава Луганской ОВА.

Россияне бегут с фронта

По данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированных территориях Луганской области с фронта бегут российские дезертиры из мобилизованных. Их ищут подразделения росгвардии в лесополосах вблизи Новорозсоша.

Что известно о дезертирстве россиян в Луганской области: смотрите видео

Те случаи дезертирства среди оккупантов, о которых известно, – это лишь капля в море. Ведь врагу просто не удается это скрыть. Впрочем, дезертирства среди россиян гораздо больше. Чтобы убежать, оккупанты сплачиваются в группы от взвода и больше – то есть от 20 человек.

"Тот случай, который мы знаем, где максимально сбежало около 90 человек. Почти рота уже подготовленных, не очень хорошо, но все равно подготовленных и достаточно очень мощно вооруженных людей пошла в сторону России", – рассказал Сергей Гайдай.

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