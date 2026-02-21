Россия пытается окружить украинских десантников в Мирнограде, – ВСУ

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за Мирноград. Оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников, используя уже известную тактику.

В районе Мирнограда враг стремится окружить позиции таврийских десантников. Кроме того, он не останавливает попыток выбить украинские силы из северной части города и его окрестностей. Об этом сообщает 79 ОДШБр.

Какова ситуация в Мирнограде?

Противник и в дальнейшем действует малыми группами. Иногда использует легкую технику – мотоциклы и багги – чтобы быстро продвинуться вглубь обороны, хотя четкой линии фронта там фактически уже нет.

В центре города враг устанавливает больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить работу своих беспилотников.

Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7-го корпуса ДШВ продолжают уничтожать врага и выполнять боевые задачи.

Работа таврийских десантников в Мирнограде и в его окрестностях: смотрите видео

Что известно о битве за Мирноград?