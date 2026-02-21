Россия пытается окружить украинских десантников в Мирнограде, – ВСУ
- На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за Мирноград.
- Противник использует малочисленные группы и легкую технику для продвижения.
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за Мирноград. Оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников, используя уже известную тактику.
В районе Мирнограда враг стремится окружить позиции таврийских десантников. Кроме того, он не останавливает попыток выбить украинские силы из северной части города и его окрестностей. Об этом сообщает 79 ОДШБр.
Смотрите также Уже не способны наступать: эксперт сказал, как изменились действия россиян на Покровском направлении
Какова ситуация в Мирнограде?
Противник и в дальнейшем действует малыми группами. Иногда использует легкую технику – мотоциклы и багги – чтобы быстро продвинуться вглубь обороны, хотя четкой линии фронта там фактически уже нет.
В центре города враг устанавливает больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить работу своих беспилотников.
Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7-го корпуса ДШВ продолжают уничтожать врага и выполнять боевые задачи.
Работа таврийских десантников в Мирнограде и в его окрестностях: смотрите видео
Что известно о битве за Мирноград?
- По данным аналитиков DeepState, российские войска оккупировали село Ровно и пытаются взять под контроль Светлое. По их словам, закрепление противника здесь позволяет накапливать силы для дальнейшего продвижения вглубь перешейка между Покровском и Родинским. Это также создает дополнительную угрозу для украинских подразделений в окрестностях Мирнограда. Аналитики отмечают, что Мирноград постепенно переходит под контроль врага, и его оборона приближается к завершению.
- Если украинские войска отойдут от Покровска и Мирнограда, им придется отступать примерно на 7 километров. Это позволит россиянам выровнять нынешнюю "кривую" линию фронта.
- По оценке эксперта Павла Нарожного, сейчас в штурмах Покровска задействовано около 150 тысяч российских военных. После стабилизации участка около 30 тысяч могут остаться для удержания позиций, а примерно 120 тысяч – перебросить на другие направления.
- Нарожный прогнозирует, что эти силы могут направить в сторону Константиновки, а их задачей станет наступление на Краматорск и Славянск. Именно этот участок фронта, по его мнению, может стать следующей целью России.