Россия накапливает технику и живую силу для штурма одного из городов в Донецкой области

Ситуация в Донецкой области остается напряженной: российские войска накапливают тяжелую технику и живую силу в районе Мирнограда для дальнейших штурмов.

Об этом сообщила Группировка войск "Восток".

Что происходит в районе Покровска и Мирнограда?

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. По словам военных, враг несет значительные потери.

Сейчас Силы обороны контролируют северную часть Покровска: они ликвидируют российских захватчиков в городской застройке. Также военные регулярно атакуют вражеские подразделения в южной части города и препятствуют им накапливать живую силу.

Всего на покровском направлении российская армия за сутки потеряла 27 солдат ранеными и еще 54 – убитыми.

Тем временем в Мирнограде украинские воины держат определенные оборонительные рубежи.

Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда,

– добавили в Группировке войск "Восток".

Для сдерживания врага военные привлекают необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение.

