Силы врага заканчиваются: в 110 ОМБр рассказали о штурмах россиян на Покровском направлении

После начала наступления на Покровск враг сосредотачивался на Очеретино, Воздвиженке и Новоалександровке. Оккупанты пытались перерезать трассу Покровск – Константиновка, но пока отказались от этой идеи.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы связей с общественностью 110 ОМБр Иван Секач, добавив, что бригада как раз выполняет обязанности на этом направлении. По его словам, такие действия свидетельствуют, что у противника нет стратегии.

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Силы врага уменьшаются

Оккупанты 3 месяца пытались пробить оборону в этих населенных пунктах. Вероятно, потом отказались от такой идеи и решили спуститься ниже – к Украинском и Селидово. То есть идут туда, где им кажется, что они смогут пройти.

Это свидетельствует о том, что россияне не бесконечны. У них тоже заканчиваются силы. Уже около месяца мы фиксируем серьезное снижение попыток противника продвигаться. Третью неделю относительно тихо,

– рассказал Иван Секач.

Он добавил, что в августе 2024 года было по 40 штурмов в сутки. Сейчас один – два. Также, к счастью, уменьшилось количество раненых и погибших украинских военных.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Если бы противник имел силы, то продолжал бы штурмовать, ведь ему надо расширять свои фланги. Выступ, который образовался, не очень удобен для врага, он простреливается по бокам. Если бы оккупанты имели силы, то что-то делали бы со всем этим.

Важным является ландшафт. Я 2 года прожил в Гродовке, там очень большие перепады высот. Россияне уперлись в них, пошли ниже, но опять такая же история. Их останавливает географическая местность. Ее надо знать, чтобы понимать, почему именно так движется противник снизу к Селидово,

– подчеркнул Иван Секач.

Можно ли передвигаться по трассе Покровск – Константиновка

Дорогу действительно постоянно обстреливают, но главная опасность не в артиллерии. Из нее очень трудно, а особенно с первого раза, попасть в движущийся автомобиль.

Противотанковые управляемые ракеты туда не достают, поэтому наибольшая сложность от FPV-дронов. Сейчас трасса проезжая, но бойцы должны понимать, как именно по ней двигаться, чтобы избежать попаданий дрона. Также очень важны средства РЭБ, которые должны быть на автомобилях.

Напомним, что о выравнивании ситуации на Покровском направлении заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, бои до сих пор сложные, но удалось уменьшить разрыв с врагом в количестве снарядов.