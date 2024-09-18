Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 110 ОМБр Іван Сєкач, додавши, що бригада якраз виконує обов'язки на цьому напрямку. За його словами, такі дії свідчать, що у противника немає стратегії.

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Сили ворога зменшуються

Окупанти 3 місяці намагалися пробити оборону в цих населених пунктах. Ймовірно, потім відмовились від такої ідеї і вирішили спуститися нижче – до Українська та Селидового. Тобто йдуть туди, де їм здається, що вони зможуть пройти.

Це свідчить про те, що росіяни не є нескінченні. В них теж закінчуються сили. Вже близько місяця ми фіксуємо серйозне зниження намагань противника просуватися. Третій тиждень відносно тихо,

– розповів Іван Сєкач.

Він додав, що у серпні 2024 року було по 40 штурмів на добу. Зараз один – два. Так само, на щастя, зменшилась кількість поранених та загиблих українських військових.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Якби противник мав сили, то продовжував би штурмувати, адже йому треба розширювати свої фланги. Виступ, який утворився, не дуже зручний для ворога, він прострілюється з боків. Якби окупанти мали сили, то щось робили б з усім цим.

Важливим є ландшафт. Я 2 роки прожив у Гродівці, там дуже великі перепади висот. Росіяни вперлися в них, пішли нижче, але знову така сама історія. Їх зупиняє географічна місцевість. Її треба знати, щоб розуміти, чому саме так рухається противник знизу до Селидового,

– підкреслив Іван Сєкач.

Чи можна пересуватися по трасі Покровськ – Костянтинівка

Дорогу справді постійно обстрілюють, але головна небезпека не в артилерії. З неї дуже важко, а особливо з першого разу, потрапити в автомобіль, який рухається.

Протитанкові керовані ракети туди не дістають, тому найбільша складність від FPV-дронів. Наразі траса проїзна, але бійці мають розуміти, як саме нею рухатися, щоб уникнути влучань дрона. Також дуже важливим є засоби РЕБ, які мають бути на автомобілях.

Нагадаємо, що про вирівнювання ситуації на Покровському напрямку заявив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, бої досі складні, але вдалося зменшити розрив з ворогом у кількості снарядів.