Россияне заявили о начале активного штурма Покровска: в ОСУВ "Хортица" отреагировали

Российские войска продолжают атаки на Новопавловском, Покровском и Лиманском направлениях. При этом заявления врага об активном штурме Покровска не соответствуют действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Эспрессо".

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Что сейчас происходит в Покровске?

Виктор Трегубов отметил, что ситуация в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остается неизменной уже в течение недели.

Очень активно россияне атакуют на Новопавловском направлении, на Покровском и Лиманском. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении. Россияне пытаются продвинуться на север от Покровск-Константиновка. Именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств,

– добавил он.

По словам военного, россияне пытаются продвигаться в направлении Константиновки, а также обходить Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда.

Трегубов подчеркнул, что ситуация остается крайне напряженной по всей линии фронта. Особенно активные штурмы враг ведет на Краматорском и Торецком направлениях, а также наносит атаки на Северском направлении.

В то же время информация о пребывании российских военных на территории Днепропетровщины не соответствует действительности.

Информация врага о начале активного штурма Покровска не соответствует действительности. Я уже просто не могу воспринимать любые заявления врага и никому не советую этого делать. Напомню, по их заявлениям они не то, что Киев за три дня брали, а тот же самый Торецк взяли еще в феврале, когда их Минобороны об этом заявили. То же самое касается и штурмов Покровска и тех анонсов, где они рассказывают, что уже находятся на территории Днепропетровщины. На эту информацию не следует обращать внимания,

– подытожил Виктор Трегубов.

Впоследствии ситуацию в Покровске прокомментировали также в ОТГ "Донецк". По словам военных, подразделения Сил обороны проводят контрдиверсионные мероприятия в городе, направленные на выявление и нейтрализацию вражеских ДРГ.

Сейчас ситуация в Покровске находится под полным контролем, а все попытки противника проникнуть в город завершаются поражениями – диверсионные группы обезвреживаются еще на подступах.