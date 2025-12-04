Ситуация сверхтяжелая, – майор ВСУ сказал, какую часть Покровска контролируют россияне

На Покровском направлении и дальше остается крайне сложно держать позиции, однако Силы обороны не прекращают давать отпор противнику. Хотя в России утверждают об окружении там, но украинские военные опровергают это.

Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в Покровско-Мирноградской агломерации ситуация сверхтяжелая. По его словам, 7 корпус ДШВ проводит там феноменальную работу по обороне.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Андрей Ткачук опроверг недавние сообщения западных медиа о якобы закреплении российских войск на всей территории Покровска.

Это не соответствует действительности. Украинские военные стоят в Покровске, обороняя города. Юг населенного пункта за врагом. В центре враг пытается закрепиться, кое-где продолжаются бои. Также бои переходят в северной части города,

– сказал он.

Несмотря на это, бои еще продолжаются. Украинские военные продолжают оборонительную операцию на этом направлении.

Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте

Что касается Мирнограда, то ситуация с логистикой очень сложная. Там уже нет автомобильного сообщения, но чтобы доставлять необходимые БК и провизию Силы обороны используют наземные роботизированные комплексы и дроны.

Что известно о наступлении россиян на Покровском направлении?