Вероятность оккупации Покровска россиянами уменьшается: в ISW назвали причину

За последние дни армия России достигла тактических успехов в захвате города Селидово и его окрестностей в Донецкой области. Однако концентрация врага на южном направлении существенно замедляет вероятную оккупацию Покровска.

Об этом сообщает отчет Института изучения войны. Продвигаясь на северо-запад от Цукурино, враг также имел территориальные достижения в Горняке (к юго-востоку от Селидово), хотя ISW пока не нашел подтверждения этим заявлениям.

Смотрите также Враг продвинулся в Селидово и не только: обновленная карта от DeepState

Концентрация россиян на Селидово замедляет возможный захват Покровска

Отмечается, что успех врага в Селидово и его окрестностях состоялся за счет способности россиян поддерживать масштабное наступление непосредственно на Покровск, как определенную ранее оперативную цель.

Обнародованные 22 и 23 октября геолокационные видеозаписи демонстрируют продвижение российских войск вдоль улицы Восточная на северо-востоке города, а также на север вдоль улиц Береговой и Защитников на востоке города по направлению к его центру.

Обнародованные 23 октября геолокационные кадры также свидетельствуют, что элементы российской 114-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус "Донецкой народной республики") захватили Измайловку (к юго-востоку от Селидово).

А опубликованные 23 октября дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что армия России также продвинулась на северо-восточную окраину Новоселидовки (к западу от Измайловки и к югу от Селидово) и в поля к северо-западу от Цукурино (также к югу от Селидово, но к северу от района Измайловка-Новоселидовка).

Российские СМИ сообщили, что войска агрессора продвинулись на север Селидово и достигли окрестностей Вишневого (к западу от города) по трассе С05091.

https://24tv.ua/resources/photos/news/202410/2669780_17022862.jpg?v=1729752119000

Концентрация россиян на Селидово замедляет возможный захват Покровска / ISW

В отчете отмечается, что продвижение российских войск в Селидово, а также территориальные достижения к югу и северу от города, могут вскоре заставить Силы обороны вывести свои силы из этого района, чтобы не оказаться в ловушке в разрушающемся котле,.

В то же время, отмечают в ISW, украинские войска, похоже, взяли на себя обязательства надежно оборонять этот город и существенно задержали продвижение российских войск с тех пор, как войска России впервые начали наступать на населенный пункт примерно в августе 2024 года.

"Селидово не является оперативной целью России на этом участке фронта, и решение Украины защищать населенный пункт, вероятно, закрепило относительно большой контингент российских войск на южном фланге Покровска, который является первоочередной и оперативно значимой целью России в этом районе", – говорится в отчете.

Как отметили в Генштабе, оккупанты интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня 23 октября они совершили 37 штурмовых и наступательных действий.

По состоянию на 22:00 наши воины уже отбили 29 атак, а еще 8 боестолкновений – тогда продолжались. В Генштабе назвали ситуацию на этом направлении "сложной, однако контролируемой".