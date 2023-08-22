Оккупантам в Токмаке приготовиться: Свитан рассказал о продвижении ВСУ возле Работино

Силы обороны расширяют плацдарм к востоку и юго-востоку от Работино, в частности к селу Вербовое. Воины зашли на первую линию обороны оккупантов и двигаются вдоль нее.

Если наши военные продвинутся еще на несколько километров к югу, то смогут нанести удар артиллерией по Токмаку. Такой мыслью с 24 Каналом поделился полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Как только зайдем южнее Работино – россиянам придется из него полностью уходить,

– заметил Свитан.

Пока оккупантов там нет. В режиме "серой зоны" противник пытается удержать западную и юго-западную часть.

Когда ВСУ смогут попасть в Токмак

Движение украинских военных к югу от Работино до Вербового позволит подтянуть артиллерию. Ее дальность до 30 км, в среднем 20 – 25 км. Заметим, артиллерия не может непосредственно размещаться на "нуле", поэтому ее нужно располагать за 5 километров до линии фронта.

Расстояние от Токмака до села Работино, где сейчас ведутся интенсивные бои, составляет 20 км. Через два с половиной месяца наступления на этом направлении ВСУ удалось продвинуться на 6 километров.

Вероятно, все будет зависеть от характера плацдарма. Предположим, защитникам нужно зайти на пару километров за Работино, и тогда украинская артиллерия сможет эффективно отработать по складам в районе Токмака.

Свитан рассказал о продвижении Сил обороны вблизи села Работино: смотрите видео

"Я думаю, на следующей неделе мы будем это слышать и видеть, потому что прорыв в районе Работино расширяется", – добавил военный эксперт.

Оккупанты перебрасывают резервы в Работино

Сейчас россияне начинают перебрасывать стратегические резервы из Донбасса. Из Луганска в Работино оккупанты перевозят часть пушек "Пион" и другую технику. Так как в других местах забрать не могут.

Активизация поблизости Работино облегчит дело Силам обороны на Купянском направлении. Однако такое перебрасывание достаточно сложное и неудобное для россиян, ведь фронт проходит на сотни километров.

Вместо этого украинские воины находятся внутри фронта, и перебросить резервы могут за несколько часов по рокадным путям. В то время как оккупанты смогут это сделать лишь за несколько дней.

Что такое рокада Рокадные пути – железнодорожные, шоссейные или грунтовые дороги в прифронтовой полосе, проходящие параллельно линии фронта. Рокады служат для маневрирования войсками и средствами. Они являются основой военных коммуникаций и имеют стратегическое, оперативное или тактическое значение.

По словам Свитана, в основном Силы обороны от Работино двигаются к югу до пересечения железнодорожной дороги "Волноваха – Черниговка" и трассы "Бердянск – Токмак". Однако уже сейчас на некоторых участках артиллерия может добираться до железнодорожной дороги. Более того, оккупанты вряд ли будут передвигаться по ней свободно.

Воинам предстоит пройти еще несколько километров к югу, чтобы артиллерия смогла доставать до трассы "Бердянск – Токмак". Для того чтобы взять под оперативный контроль основную трассу, по которой оккупанты перевозят оружие в Токмак.

Продвижение сил обороны в районе Работино: детали