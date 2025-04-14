Ложь по расписанию: бои за Разлив продолжаются, несмотря на заявления Москвы

Россияне еще 1 апреля заявили о "полном контроле" над селом Разлив в Донецкой области, но бои там не утихают до сих пор. Военные тактической группы "Угледар" держат оборону и ежедневно уничтожают оккупантов, которые лезут в село, уже устланное телами и техникой.

Об этом рассказал представитель тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский, информирует 24 Канал. В День дурака, 1 апреля, Минобороны России заявило о "полном освобождении" Разлива в Донецкой области.

Россияне массово гибнут возле Разлива

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Впрочем, эта "победа" существует только на бумаге – часть села до сих пор удерживают украинские воины из тактической группы "Угледар".

Уже вторую неделю подряд россияне пытаются сделать фейк реальностью: штурмуют Разлив с трех направлений, забрасывая его новыми волнами пехоты и техники. Однако ВСУ встречают оккупантов еще на подступах – артиллерия, реактивные системы залпового огня и FPV-дроны уничтожают врага десятками.

Поля и дороги вокруг села буквально усеяны уничтоженными багги, квадроциклами, ББМ и телами российских солдат. Тем, кто прорывается внутрь, приходится прятаться в руинах без воды и еды. Как только они пытаются выйти из укрытия – их сразу ликвидируют.

