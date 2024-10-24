Селидово, вероятно, является приоритетом №1: в Нацгвардии рассказали о ситуации в городе

Северные и восточные окраины города Селидово Донецкой области находятся в так называемой "серой зоне". По словам военных, в городе сейчас продолжаются уличные бои.

О ситуации в Донецкой области рассказал пресс-офицер 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов. Отмечается, что военные принимают меры по проведению обороны города и принимают бой там, где враг пытается зайти.

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В Селидово продолжаются уличные бои

Российские войска начали массированное наступление на Селидово с понедельника, 21 октября. Для этого враг задействовал многочисленные резервы живой силы. Также, по словам Миловидова, россияне начали штурмы сразу с нескольких направлений: с северного, восточного и с южного.

Эти "накаты" продолжаются уже четвертый день постоянно. Это передвижение пехотных групп средней численности, которые пытаются постоянно просачиваться на окраины города и там пытаться закрепляться,

– объяснил пресс-офицер 15-й бригады.

Военный добавил, что это не случилось внезапно, поскольку враг готовил плацдарм для наступления на Селидово. По имеющейся информации, россияне также перебросили некоторые подразделения с северного направления Покровского фронта для усиления атак именно на Селидово.

То есть город Селидово сейчас является, скорее всего, приоритетом №1, где сконцентрировано максимальное количество врага,

– подытожил Виталий Миловидов.

Сейчас северные и восточные окраины города находятся в "серой зоне". Таким образом враг пытается больше всего давить с этого направления и закрепиться там, с последующей попыткой продвигаться вглубь города.