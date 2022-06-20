Бои за Северодонецк и массовые удары авиации: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. Не утихают ожесточенные бои за контроль над Северодонецком. Кроме того, враг не перестает поливать огнем наши позиции.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ от 20 июня. Рассказываем, какова общая ситуация на фронте.

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Бои за Северодонецк не прекращаются

Российские захватчики изо всех сил пытаются установить контроль над Северодонецком. Для этого враг продолжает опрокидывать туда как живую силу, так и вооружение.

Кроме того, не утихают обстрелы вблизи Лисичанска, Сиротиного, Воронового, Боровского, Белой Горы, Устиновки, Мирной Долины и Тошковки. По ним захватчики избивали из ствольной, а также реактивной артиллерии. А еще наносили авиаудары несколькими самолетами Су-25 недалеко от Белой Горы и Мирной Долины.



Актуальная карта боевых действий поблизости Северодонецка / Скриншот liveuamap

На Славянском направлении также не прекращаются обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО. Во вражеский огонь попали районы Чепиля, Пришиба, Протопоповки, Большой Камышевахи, Дибровного, Вернополья, Маяка, Курульки, Богородичного, Мазановки, Краснополья, а также Долины.

Какая ситуация не остальным направлениям

Бахмутское направление. За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии бил по районам Орехового, Золотого-3, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Яковлевки, Покровского, Клинового, Зайцева и Нью-Йорка. Авиационный удар он нанес близ Яковлевки. Не обошлось и без ракетных обстрелов вблизи Майского, Доломитного, Зайцева, а также Нью-Йорка.

Заметим, что на Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях тоже непросто. Там российские бойцы делают все возможное, чтобы не допустить перегруппировку подразделений ВСУ.

Лиманское направление. Оккупанты использовали два самолета Су-25, чтобы нанести очередной авиаудар. Они били по Пришибу. А вот под ракетный удар попал район Маяков.

Авдеевское направление. Здесь тоже не обошлось без авиаударов. Речь идет о районах Шевченко и Угледара.



Карта боевых действий на Донбассе / Скриншот liveuamap

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Слобожанское направление. Здесь тоже не обошлось без авиаударов, а также артиллерийских обстрелов. Враг бил по районам Тимофеевки, а также Морозной Долины.

Харьковское направление. Враг здесь делает все возможное, чтобы не допустить наших военных к границе. Кроме того, российские захватчики продолжают обстреливать из артиллерии районы Казачьей Лопани, Малых Проходов, Дементеевки, Петровки, Верхнего Салтова, Рубежного. Во вражеский огонь попали и окрестности самого Харькова.

Южнобужское направление. Здесь кафиры пытаются удержать рубежи, захваченные ими раньше. Кроме того, препятствуют наступлению наших военных. Что касается активных боевых действий, то их здесь не наблюдали.

В то же время захватчики избивали по районам Красного Яра, Мураховки, Калиновки, Зеленого Роща, Квитневого, Поляны, Красной Долины, Широкого, Благодатного, Зари и Лупаревого. Использовал враг ствольную, а также реактивную артиллерию.



Какая сейчас ситуация на Южнобужском направлении / Скриншот liveuamap

Как отмечают в Генштабе ВСУ, на Волынском и Полесском направлении без существенных изменений. Что касается Северского, то здесь враг все еще удерживает до трех батальонных тактических групп, а также подразделения десантников. Они находятся вблизи границ в Брянской и Курской области для прикрытия.

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