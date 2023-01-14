ВСУ готовятся ко всем сценариям: какое военное значение для россиян имеет Соледар и Бахмут

Россияне продолжают попытки захватить Соледар Донецкой области. Таким образом, они стремятся впоследствии окружить и взять Бахмут. На самом же деле Соледар не имеет такого военного значения, как ему приписывают россияне.

Взамен большое значение имеет Бахмут, поскольку является последним городом на Донбассе, расположенным в зоне плотной населенности. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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ВСУ готовятся к разным сценариям

Кроме того, в районе Бахмута большая плотность леса как для Донецкой области. Далее же к западу от города, куда движется оккупационное войско, начинается степь.

Есть версия, что если российская армия пройдет Бахмут, то она может углубиться дальше очень быстро. Однако эта версия не имеет обоснования, поскольку базируется на том, что якобы за Бахмутом нет украинской армии и никаких укреплений,

– отметил военный эксперт.

Впрочем, он подчеркнул, что территория за городом укреплена и там есть все, необходимое для обороны. Это не значит, что украинские защитники собираются покинуть город, но ВСУ готовятся ко всем сценариям.

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Захват Соледара не означает потерю Бахмута

Наступление российских захватчиков на Соледар имеет целью окружение и захват Бахмута. Для оккупантов взятие города имеет символическое значение, ведь с начала боев за Бахмут страна-агрессор положила в этом районе немало своей живой силы и ресурсов.

Россияне рассказывают, как они якобы захватят Соледар, а затем отрежут все пути поставки в Бахмут и он станет следующим. Однако это не соответствует действительности.

"Если будет захват (Соледара – 24 Канал), пока его нет, то он ничего не даст с тактической точки зрения и обороны Бахмута", – подчеркнул военный эксперт.

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