Россияне там есть, но город они не контролируют, – у Зеленского описали ситуацию в Соледаре

В Офисе Президента заявили об очень тяжелой ситуации в Бахмуте и Соледаре. В Соледаре проходят уличные бои между украинскими воинами и оккупантами.

Глава ОП Андрей Ермак сравнил ситуацию в Бахмуте и Соледаре с битвой при Вердене в 1916 году. По его словам, после нескольких месяцев боев наши воины удерживают позиции.

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Ни одна из сторон не контролирует Соледар

Ермак отметил, что россияне непрерывно наступают большим количеством людей. Он сообщил, что ни одна из сторон не контролирует Соледар.

Перед нами непрестанно атакующая, атакующая, атакующая человеческая масса... Соледар – это место уличных битв, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но город не контролируют,

– сказал руководитель ОП.

Ермак рассказал, что потерь с российской стороны много, гораздо больше, чем у нас. "Мы явно больше ценим жизнь наших солдат...", – сказал он и добавил, что тела оккупантов оставляют на месте, ведь их даже не убирают.

В ВСУ опровергли заявление оккупантов о взятии Соледара

В последние недели акцент боевых действий сместился к Соледару, который Россия хочет захватить. Оккупанты несколько раз заявляли, что захватили город, однако эта информация не соответствует действительности.

Очередное заявление о взятии Соледара российские пропагандисты распространили 13 января. Однако в ВСУ опровергли информацию русских захватчиков. Сообщается, что в городе продолжаются бои.

В Минобороны информировали, что россияне продолжают наступление в районе Соледара. Цель оккупантов – прорвать оборону украинских войск и захватить город.

Также в Минобороны сообщили о тяжелой ночи в Соледаре, где продолжались активные бои. Россияне поддерживают высокую интенсивность наступления, но при этом несут большие потери.

. Битва при Вердене, вошедшая в историю как "Верденская мясорубка" – самая длинная битва Первой мировой войны. По примерной оценке, около 300 тысяч немецких и французских солдат погибли в битвах на северо-востоке Франции за 10 месяцев 1916 года.