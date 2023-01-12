Сообщение о взятии Соледара оккупантами – бред, – военный о ситуации в городе
Источник:Суспильне
В Соледаре продолжаются тяжелые бои, однако украинские защитники сопротивляются оккупантам. Командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадьяр" рассказал о положении дел в городе.
По его словам, ситуация сложная, но контролируется ВСУ. Натиск врага наши защитники сдерживают многократно и ежесуточно.
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Никакого повода для паники нет
Военный отмечает, что бои идут "очень громко со стрельбой и артобстрелами". Однако, уверяет "Мадьяр", никакого повода для паники нет.
Командир призывает украинцев не прислушаться к ИПСОшным сообщениям о том, что город окружили и взяли тысячи военных в плен.
Не нужно преувеличивать – это все бред. Такая же, как и Пригожин в танке в соляной шахте,
– говорит воин.
Также он добавил, что в настоящее время враг занял ту или иную часть города. Надо понимать, что в этом нет законченного сложившегося действия.
"То есть штурмовая группа врага, например, в составе 10 человек зашла, прорвалась на 100-300 метров. Те десять штурмовиков заняли позицию, и если немедленно их оттуда не выбить, то уже за определенный промежуток времени туда подтянется дополнительная сила и тогда уже они эту позицию и закрепятся на ней", – объяснил ситуацию военный.
Он отметил, что бывают случаи, когда позиция неделями переходит из рук в руки.
Что самое страшное для командира
"Мадьяр" говорит, что уличные бои в Соледаре – это страшная вещь: ориентировка в пространстве сложна, нет определенной линии обороны.
По словам военного, в Соледаре нет предела для обеих сторон, и тем более для гражданских, которые здесь по непонятным причинам остаются.
Это состояние, в котором опасно для всех: где-то могут быть прорывы, где-то могут быть встречные прорывы, постоянной линии сейчас нет.
Ситуация в Соледаре: коротко
- Оккупанты переключили свое внимание из Бахмута на Соледар. Поэтому сейчас в городе идут ожесточенные бои. В частности известно, что оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных русских десантников и вагнеровцы.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что подступы к Соледару усеяны трупами российских оккупантов. Вражеские бойцы передвигаются прямо по телам своих погибших собратьев.
- У украинских защитников очень хорошо обустроена линия обороны вблизи Бахмута, Соледара и соседних населенных пунктов. Сейчас военные сдерживают оккупантов в районе Соледара и по всей линии столкновения вдоль Бахмутки.
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин даже заявил, что его наемники уже полностью контролируют город.
- На самом деле, это не так. Вооруженные Силы Украины противостоят врагу и сдерживают его наступление. Бои очень интенсивны, поэтому невозможно сказать, сколько именно на территории находится под контролем каждой из сторон.